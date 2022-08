WARBURG RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Scout24 von 67 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg begründete das etwas niedrigere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit höheren Zinserwartungen im Bewertungsmodell. Diese überwögen höhere Ergebnisschätzungen für den Betreiber von Online-Plattformen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,63 % auf 56,44EUR erreicht.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marius Fuhrberg

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m