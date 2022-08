GOLDMAN SACHS stuft Ahold Delhaize auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Einzelhändlers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem habe das Unternehmen die Erwartungen an den Free Cashflow erhöht./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +7,50 % auf 28,18EUR erreicht.



