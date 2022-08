BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen von 24,60 auf 25,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem optimistischeren Ausblick der US-Tochter T-Mobile US dürfte auch der Mutterkonzern die Ziele für das laufende Jahr nach oben schrauben, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürfte ferner interessieren, ob sich die Deutsche Telekom am Aktienrückkauf von T-Mobile beteilige./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 19:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,18 % auf 18,98EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stan Noel

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,10

Kursziel alt: 24,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m