GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit führenden Entwicklern des Pharmakonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen mit einem Kursziel von 444 Franken. Analyst Keyur Parekh war danach nach eigener Aussage für Nicht-Onkologie-Produkte noch enthusiastischer gestimmt als zuvor schon. Für die Schätzungen gebe es entsprechendes Aufwärtspotenzial, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -0,20 % auf 325,9EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 444

Kursziel alt: 444

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m