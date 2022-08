GOLDMAN SACHS stuft LOREAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" belassen mit einem Kursziel von 460 Euro. Sowohl das Wachstum aus eigener Kraft als auch die operative Marge (Ebit) hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte die Schätzungen für das verwässerte Ergebnis je Aktie des Kosmetikkonzerns für die Jahre 2022 bis 2024 nach oben./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,29 % auf 354,8EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m