Derweil geht die Berichtssaison für zahlreiche Unternehmen weiter. Aus dem Dax legten der Energiekonzern Eon und der Chemikalienhändler Brenntag ihre Zahlenwerke vor. Lobende Worte von Händlern und Analysten halfen dennoch nicht allzu viel. Brenntag gaben 0,4 Prozent nach. Eon drehten nach einem schwachen Start immerhin ins Plus und stiegen um 0,3 Prozent. Zugleich legten die Papiere des Versorgers RWE allerdings um 1,3 Prozent zu. Zahlreiche Anleger sehen in dieser Aktie die größeren Chancen, da RWE sich auf die gesamte Palette der Stromerzeugung konzentriert und Eon mehr auf Netze und Vertrieb.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den wichtigen US-Inflationsdaten an diesem Mittwoch herrscht am deutschen Aktienmarkt angespannte Nervosität. Gestützt von freundlich erwarteten US-Börsen legte der Dax bis zur Mittagszeit um 0,20 Prozent auf 13 561,94 Punkte zu, nachdem er am Vormittag noch richtungslos zwischen kleineren Gewinnen und Verlusten gependelt ist.

