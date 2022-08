ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vitesco nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die operative Marge (Ebit) des Antriebsspezialisten könne in diesem Jahr am oberen Ende der in Aussicht gestellten Spanne liegen, schrieb Analyst David Lesne in einer ersten Reaktion am Mittwoch./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 05:27 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Vitesco Technologies Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,50 % auf 54,00EUR erreicht.



Rating: Buy

Analyst: UBS

Kursziel: 60 Euro