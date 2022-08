Lange Wartezeiten an der Elbfähre - Hauptfaktor Elbvertiefung

GLÜCKSTADT (dpa-AFX) - Reisende, die mit der Elbfähre zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen unterwegs sind, brauchen in diesem Sommer besonders viel Geduld. Die Wartezeiten an der Fähre zwischen Glückstadt und Wischhafen sind häufig länger als in den vergangenen Jahren. "Wir führen da keine detaillierten Statistiken, aber ja: Es ist länger und es ist häufiger", sagte Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Reederei FRS Elbfähre, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir hatten an einem der vergangenen Wochenenden bis zu fünf Stunden Wartezeit, was einen neuen Rekord darstellt." Selbst Mitarbeiter, die seit den 1980er Jahren bei der Reederei tätig seien, könnten sich an solche Wartezeiten nicht erinnern. Zuvor haben Medien berichtet.

Auch früher habe es Wartezeiten gegeben, "aber das was wir derzeit erleben, hat einen Umfang, den wir vorher nicht kannten", sagte Kunstmann. Gründe seien unter anderem die Sperrung des Elbtunnels mitten in der Ferienzeit, aber auch An- und Abreise zu Deichbrand- und Wacken-Festival. Das große Hauptproblem sei aber die Elbvertiefung, sagte Kunstmann. Diese habe "einen signifikanten Einfluss auf unsere Fährlinie".