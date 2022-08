Recorded Future bringt National Cyber Defense Intelligence Kit auf den Markt

BOSTON, 10. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das weltweit größte Nachrichtendienstunternehmen, gab heute die Einführung des National Cyber Defense Intelligence Kit für nationale Cybersicherheitsorganisationen und Regierungen zum Schutz ihrer kritischen Infrastrukturen und unternehmenskritischen Bereiche bekannt. Mit mehr als einem Jahrzehnt menschlicher und maschineller Intelligenz in Kombination mit dem umfangreichsten Datensatz der Privatwirtschaft verfügt Recorded Future über einen einzigartigen Einblick in die gemeinsamen nationalen Prioritäten, die die Länder benötigen, um ihre Infrastruktur, Vermögenswerte und Daten zu sichern.

„Bündnisse sind eine der stärksten Waffen der Demokratie. Sie sind etwas, das Autokraten nicht haben. Gegenseitige Unterstützung ist das, was uns stark macht. Es liegt in unser aller Interesse, dass die Cyberverteidigungsfähigkeiten auf breiter Front zunehmen und die Verbündeten in die Lage versetzt werden, sich zu verteidigen und sich gegenseitig zu schützen. In der neuen Grauzone des Konflikts sind alle unsere Bedrohungen miteinander verbunden. Ich bin stolz darauf, dass Recorded Future eine führende Rolle bei der lebenswichtigen Aufgabe übernommen hat, unseren Freunden Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und uns dadurch alle zu stärken." - Sir Alex Younger, ehemaliger Chef des MI6

Der Umfang der nationalen Sicherheit entwickelt sich ständig weiter, je nachdem, welche Bedrohungsakteure ein Land ins Visier nehmen, welche neuen Schwachstellen bei kritischen Gütern festgestellt werden und wie die geopolitische Lage aussieht. Recorded Future's Intelligenz-Cloud bietet einen umfassenden Überblick, sobald Bedrohungen digitale Markierungen hinterlassen, die gesammelt, zusammengestellt, kontextualisiert und direkt an die technische Verteidigung weitergeleitet werden können. Die Analysten sind dann in der Lage, geopolitische Bedrohungen, Cyberangriffe und Einflussnahme schnell zu untersuchen. Mehr als 30 nationale Cyberverteidigungsorganisationen und über 150 Regierungs-, Verteidigungs-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt nutzen die Informationen von Recorded Future.