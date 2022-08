Weiteres Thema ist der HangSeng: in Hongkong kommen mehrere Unsicherheitsfaktoren zum Tragen. Darauf gehen wir gesammelt ein und stellen im Anschluss Alibaba vor, die mit neuen Schlagzeilen jetzt wieder die Herzen der Investoren erobern möchten. Ein Punkt ist der zuvor abgesagte Börsengang von "Ant Financial", ein weiterer die Umstrukturierung des Managements. Jack Ma wird hier eine neue Funktion einnehmen.

