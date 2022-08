JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Gesprächen mit dem Management und einer Analyse von Lagerdaten der Sportartikelbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 US-Dollar belassen. Bei Adidas sei der Lagerbestand im Verhältnis zum Umsatz am deutlichsten gestiegen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Under Armour sei diesbezüglich im globalen Sektorvergleich weiterhin am schlankesten aufgestellt./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 00:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 01:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,31 % auf 9,15EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Boss

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m