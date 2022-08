Die Razzia Ende Mai in Frankfurt warf ein schlechtes Licht auf die Fondsgesellschaft. Greenwashing lautet der Vorwurf, eine Form des Kapitalanlagebetrugs. Die ehemalige Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler packte gegen ihren Arbeitgeber aus, die Amerikanerin brachte wohl den Stein ins Rollen. DWS-Chef Asoka Wöhrmann trat weniger als 24 Stunden später, nachdem 50 Polizisten, Staatsanwälte und Bafin-Beamte angerückt waren, zurück. Die Aktie befindet sich schon länger im Abwärtsstrudel. Aktuell 28,72 Euro. Das Hoch lag vor einem Jahr bei 42 Euro. Ein Grund für die Talfahrt, daß passive Investmentvehikel wie ETFs beliebt sind, mit denen sich deutlich weniger Gebühren verdienen lassen als mit aktivem Fondsmanagement. Gerade wegen der Krise raten wir mutigen Anlegern, sich das Kursgemetzel anzuschauen. Die Börse übertreibt gerne nach oben wie auch nach unten. Der Börsenwert ist auf 5,75 Milliarden Euro abgerauscht. Vergleichen Sie: In der Bilanz steckt eine Substanz von 7,5 Milliarden Euro. Somit kriegen Sie das Papier 25% unterhalb des Buchwerts. Das KGV liegt bei 8,3 (2023). Allein die Dividende von 7,4% macht das abgestürzte Papier lukrativ. Die ebenfalls skandalgebeutelte Muttergesellschaft Deutsche Bank besitzt 80% der DWS-Aktien. Mit dabei der weltweit größte Lebensversicherer Nippon Life Insurance mit 5%. Der Streubesitz ist mit etwa 12% mini. Womöglich unterbreitet die Deutsche Bank für ihre Skandal-Tochter ein Übernahmeangebot und nimmt die Aktien von der Börse. Das zweite Quartal war nicht übel. Der bereinigte Vorsteuergewinn betrug 273 Millionen Euro – es war das beste zweite Quartal überhaupt. Die DWS hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell und ist damit widerstandsfähig. Die Nachfrage der Kunden nach hochmargigen aktiven Fonds hält an, während vor allem Geldmarktprodukte mit geringer Marge wegen der hohen Inflation zur Zeit massiv schrumpfen. Trotz des negativen Börsenumfelds lieferte die DWS in der ersten Jahreshälfte 2022 ein starkes Finanzergebnis ab. Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg im ersten Halbjahr um 11%. Fazit: Steigen Sie gegen den Trend ein. Die Skandalnudel gibt es mit saftigem Rabatt.