Lernen Sie den Popular Investor Ufuk Inci kennen

Während es damals wie eine kleine Entscheidung aussah, hatte Ufuk Incis Entscheidung, Frankreich zu verlassen und an der University of Warwick in England zu studieren, einen erheblichen Einfluss auf sein Leben. Ehe er sich versah, befand er sich auf dem Handelsparkett in Hongkong. Obwohl Ufuk viel Zeit mit dem Handel in Asien verbracht hat, ist er jetzt wieder in Marseille zu Hause, wo er Immobilien, Restaurants und Investitionen auf eToro kombiniert. Ufuk, der auf der eToro-Plattform als uinci1103 bekannt ist, rät Kopierern, sich die Zeit zu nehmen, einen Popular Investor zu recherchieren, den sie möglicherweise kopieren möchten. Auf diese Weise, erklärt er, haben Sie Vertrauen in die Fähigkeit dieser Person, Ihre Investitionen auch in unsicheren Zeiten zu steuern, und Sie werden sich nicht im Nachhinein kritisieren, wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen. Ufuk hat sich die Zeit genommen, uns seinen Hintergrund und seine Anlagestrategie mitzuteilen, und wir hoffen, dass Ihnen das Interview gefällt.

Erzählen Sie uns ein bisschen über sich!

Mein Name ist Ufuk, ich habe türkische Wurzeln, bin aber in Marseille im schönen Südfrankreich geboren und aufgewachsen! Nachdem ich meine gesamte Jugend unter der Sonne Frankreichs verbracht hatte, beschloss ich, ein bisschen in den Norden zu gehen und an der University of Warwick, England, International Management zu studieren. Ja, anders in Bezug auf das Wetter, aber es hat sich gelohnt, da es mir ermöglichte, nach Hongkong zu ziehen und ein unvergessliches Austauschprogramm zu erleben, das mein persönliches und berufliches Leben für immer verändert hat.

Diese Zeit löste nicht nur eine Leidenschaft für das Reisen, Backpacking und Feiern in jeder denkbaren asiatischen Stadt aus, sondern startete auch meine Karriere im Finanzbereich als Händler für asiatische Märkte.

Ich bin jetzt zurück in Marseille und arbeite mit meinem Bruder in einem anderen Bereich, den ich liebe, und zwar der Immobilienbranche. Ich bin auch stolzer Besitzer eines veganen/vegetarischen Restaurants an der Küste von Marseille. Die Kombination von Immobilieninvestitionen und Vollzeit-Handelsaktivitäten auf eToro füllt den größten Teil meiner Zeit aus und ich hoffe, diese Kombination fortzusetzen.