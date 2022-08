(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu Preisentwicklung und Kernkraft, weitere Analystenstimme, Kurs aktualisiert)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon ist weiter stark von den hohen Strompreisen beeinflusst. Diese sorgen für positivere Erwartungen im Nicht-Kerngeschäft, sowie hohe Umsätze auf Konzernebene, drücken aber auch auf das operative Ergebnis. Anders als im Auftaktquartal konnte Eon nun aber einen Teil der gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben. Im Ergebnis werde dies jedoch erst vollständig in der zweiten Hälfte des Jahres sichtbar werden, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Essen mit. Konzernchef Leonhard Birnbaum nannte es insgesamt "ein solides Halbjahresergebnis". Die Aktie legte am Mittwoch eine Berg- und Talfahrt hin.

Der Kurs legte nach einem schwachen Start zeitweise zu und war damit zwischenzeitlich so teuer wie seit Mitte Juni nicht mehr. Zuletzt war die Aktie wieder ein Prozent im Minus. Verglichen mit dem Jahrestief bei 7,716 Euro von Anfang Juli notiert sie damit aber wieder ein Fünftel höher. Analysten äußerten sich am Mittwoch zufrieden.