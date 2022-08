Wir vergleichen die aktuellen Ergebnisse mit den Ergebnissen des Vorquartals; also des 1. Quartals 2022. Green Thumb Industries gab den Gesamtumsatz im 2. Quartal 2022 mit 254,311 Mio. US-Dollar an; nach 242,600 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Nachdem in den letzte Quartalen das Umsatzwachstum ein ums andere Mal ein Kritikpunkt war, zeigte sich Green Thumb Industries dieses Mal in diesem Punkt verbessert. Die US-Amerikaner wiesen für das 2. Quartal 2022 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn in Höhe von 24,437 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettogewinn in Höhe von 28,939 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Das adjustierte operative EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) belief sich im 2. Quartal 2022 auf 78,737 Mio. US-Dollar, nach 67,039 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022.

Aus charttechnischer Sicht dominieren zwei Kursbereiche gegenwärtig das Handelsgeschehen. Auf der Oberseite muss die Aktie über die 11,6 US-Dollar und das möglichst nachhaltig. Auf der Unterseite darf es für sie hingegen nicht unter die 7,7 US-Dollar gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

Kurzum. Green Thumb Industries konnte recht robuste Finanzergebnisse für das 2. Quartal vorlegen, wenngleich nicht alles Gold war, was da glänzte. Positiv hervorzuheben ist das Umsatzwachstum, das im Vergleich zum 1. Quartal 2022 zu verzeichnen war sowie die Entwicklung des EBITDA. Dass die Aktie bislang nicht mit einem nachhaltigen Kursanstieg auf die Zahlen reagierte, dürfte maßgeblich der aktuelle Situation im Cannabis-Sektor geschuldet sein. Um aus charttechnischer Sicht einen ersten Achtungserfolg zu erzielen, muss es für Green Thumb Industries signifikant über die 11,6 US-Dollar gehen.