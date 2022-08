Der kanadische Goldproduzent Barrick Gold veröffentlichte kürzlich seine aktuellen Quartalsergebnisse. Nachdem Mitbewerber Newmont Corp. mit seinem Quartalsergebnissen im Juli ein veritables Debakel erlebte, war die Anspannung entsprechend.

Barrick Gold legte ein robustes Zahlenwerk vor. Die befürchtete Enttäuschung blieb aus. Entsprechend erleichtert reagierte auch der Markt. Die Aktie legte zu.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.



In den letzten Handelswochen tendierte Barrick Gold seitwärts und bildete hierbei in den Grenzen 16,0 US-Dollar und 14,8 US-Dollar eine Handelsspanne aus. Mit dem Impuls durch die Zahlen gelang es den Kanadiern, die 16 US-Dollar zu überspringen. Noch ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, muss sich der Ausbruch in den kommenden Tagen doch erst noch manifestieren. Idealerweise gelingt es Barrick, die Widerstandszone 18,0 US-Dollar / 17,5 US-Dollar zu überwinden. Das wäre ein weiterer wichtiger Meilenstein im Hinblick auf eine erfolgreiche Bodenbildung. Zu einem Rücksetzer unter die 14,8 US-Dollar darf es vor diesem Hintergrund nicht kommen, anderenfalls wäre das Thema erst einmal vom Tisch.

Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. Barrick gab den Umsatz im 2. Quartal 2022 mit 2,859 Mrd. US-Dollar an; nach 2,853 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Dabei profitierten die Kanadier insbesondere von der starken Kupferproduktion, die im Vergleich zum 1. Quartal 2022 um 19 Prozent gesteigert werden konnte. Das adjustierte EBITDA wurde für den aktuellen Berichtszeitraummit 1,527 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 1,645 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Der Nettogewinn belief sich Barrick zufolge im 2. Quartal 2022 auf 488 Mio. US-Dollar, nach 438 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022