"Aufgrund dieser Beobachtungen ist es schwer zu sagen, ob der Bärenmarkt vorbei ist oder ob noch mehr kommt", so Shah. "Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-Aktienmarkt ist nach wie vor hoch, und beide reagieren empfindlich auf die Straffung durch die Zentralbanken.“

Dieser Rückgang sei zwar steiler als normal für die digitale Währung, und die Korrelation zu Aktien sei so hoch wie nie zuvor, aber es sei vielleicht noch zu früh, um den Tiefpunkt zu erkennen, zitiert CNBC Sheena Shah, Aktienstrategin von Morgan Stanley.

Doch nur weil der US-Markt möglicherweise seinen Boden gefunden hat, treffe das noch lange nicht auf den Bitcoin zu. Denn so einfach sei das leider nicht, so Morgan Stanley. Die US-Investmentbank kommt somit zu einer anderen Auffassung wie JPMorgan .

