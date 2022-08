Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Es war die Hoffnung im Kampf gegen den Fachkräftemängel: ImAugust 2012 wurde EU-weit die Blue Card mit dem Ziel eingeführt,hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben zu können. Doch nach zehnJahren Praxistest fällt die Bilanz des modernisierten Einwanderungsgesetzeszumindest beim deutschen Mittelstand ernüchternd aus. "Was eigentlich diedeutsche Wirtschaft unterstützen sollte, erweist sich bei näherem Hinschauenleider als Flop", erklärt Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes DerMittelstand. BVMW. Gerade einmal 70.000 Fachkräfte arbeiteten Ende 2021 dank derBlue Card in Deutschland. "Das Gesetz und der dahinterliegendeEinwanderungsprozess funktionieren einfach nicht. Gerade für kleine und mittlereUnternehmen ist es immer noch mehr als umständlich, Arbeitskräfte nachDeutschland zu holen."Dabei gehen Deutschland inzwischen nicht nur die Fachkräfte, sondern auchgenerell die Arbeitskräfte aus: Zum Mangel an qualifizierten Arbeitnehmendengesellt sich immer stärker ein Bedarf an Arbeitskräften aus praktisch allenBerufen und allen Qualifikationsebenen. "Noch nie ist dieser Mangel an Personalso spürbar gewesen wie jetzt", betont Jerger angesichts von 1,7 Millionenoffenen Stellen, die in Deutschland im Moment ausgeschrieben sind. SeitJahrzehnten habe es die Politik versäumt, eine konsequente Fachkräftestrategieaufzubauen, um den Arbeitskräftebedarf zu sichern, die die deutsche Wirtschaftzum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit dringend braucht, so der Verbandschef: "Nachüber zwei Jahren Pandemiebewältigung, die die Lage zusätzlich verschärft hat,sieht mittlerweile über die Hälfte der Unternehmen im Arbeitskräftemangel einerhebliches Geschäftsrisiko."Der Mittelstandsverband fordert den Gesetzgeber daher auf, Konsequenzen aus derschleppenden Entwicklung und den mangelnden Effekten zu ziehen und die im Gesetzformulierten Anforderungen schnellstens zu vereinfachen. "Konnten wir in denvergangenen Jahren noch auf die Einwanderung aus dem EU-Raum vertrauen, brauchenwir nun dringend eine aktivere Einwanderung aus Dritt-Staaten", erläutertJerger. Nach übereinstimmenden Berechnungen werden insgesamt jährlich bis zu400.000 Zuwanderer gebraucht, um in Anbetracht des demografischen Wandels denArbeitsmarkt stabil zu halten. Jerger: "Mit dem Einwanderungsgesetz in deraktuellen Form wird das niemals zu schaffen sein."Ein wichtiger Meilenstein zur weiteren Öffnung des Arbeitsmarktes fürausländische Bewerber war bereits die Abschaffung der Vorrangprüfung sowie dasStreichen der Beschränkung auf Engpassberufe oder Mangelberufe. "Nun muss auch