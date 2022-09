Liebe Leserinnen und Leser!

Hervorragende Bohrergebnisse, neues Cash und Spin-Off Deal

Tudor Gold läutet das Ende der Sommer-Tristesse ein, denn die letzten 4 Wochen waren wirklich sehr ereignisreich! Die ersten Bohrergebnisse mit zum Teil sichtbarem Gold von der Phase 1 des 2022er Explorationsprogramms auf ihrem Flaggschiffprojekt Treaty Creek konnten bereits vollkommen überzeugen:

1,51 g/t Goldäquivalent über 237,3 Meter (0,89 g/t Gold und 0,49% Kupfer) im 200 Meter nordöstlich entfernten Step-Out Bohrloch GS-22-133

20,86 g/t Goldäquivalent über 4,50 Meter innerhalb eines Intervalls von 25,5 Meter mit 9,96 g/t Goldäquivalent im 500 Meter nordöstlich entfernten Step-Out Bohrloch GS-22-134

70,96 g/t Goldäquivalent über 1,00 Meter innerhalb eines Intervalls von 2,0 Meter mit 39,15 g/t Goldäquivalent im Step-Out Bohrloch GS-22-143

Das Programm auf den Treaty Creek Konzessionsflächen umfasst ein aggressives Ressourcenerweiterungs- und Definitionsbohrprogramm für mehrere Gebiete, darunter bei der Goldstorm-Lagerstätte sowie den Bohrzielen ‘Eureka’ und ‘Calm Before the Storm’. Das Management ist mit den ersten Ergebnissen des Ressourcenerweiterungsbohrprogramms Goldstorm 2022 äußerst zufrieden, denn man stößt weiterhin auf eine starke Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen außerhalb des zuvor definierten Ressourcengebiets. Die Gesamtstärke und Konsistenz des Goldstorm-Systems versetzt das technische Team immer wieder in Erstaunen, da die Lagerstätte in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt.

Zusätzlich zu den tollen Bohrergebnissen erhält Tudor Gold die vorläufige Genehmigung zum Spin-Off der Crown Konzessionsflächen.

Die eigene Tochtergesellschaft Goldstorm Metals Corp. wird nach erfolgreichem Abschluss die sechs zusammenhängenden Mineralkonzessionsgebiete im Golden Dreieck des Unternehmens erwerben (Mackie East, Mackie West, Fairweather, High North, Delta und Orion sowie Electrum) und im Gegenzug wird Goldstorm fast 50 Millionen Aktien an die zum Stichtag bestehenden Tudor Aktionäre ausgeben. Das Arrangement wird voraussichtlich in der Woche vom 12. September 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht, der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden sowie der Erfüllung der im Arrangementvertrag festgelegten Bedingungen.

Doch damit noch nicht genug Unternehmensnachrichten. Erst vor wenigen Tagen kündigte Tudor Gold ein Brokered Private Placement Angebot über 7 Millionen CAD an. Lead Agent und alleinigem Bookrunner ist Research Capital Corporation und die Nettoeinnahmen wird für das laufende Explorationsbohrprogramm, zur Deckung des Betriebskapitals und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

