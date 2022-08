Grünen-Chef Nouripour unterstützt Selenskyjs Festhalten an der Krim

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Co-Chef Omid Nouripour hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in seinem Festhalten an der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bestärkt. "Es ist völlig richtig, dass ein Staatspräsident keinen Quadratzentimeter seines Landes der Aggression preisgibt", sagte Nouripour der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Die Annexion der Krim ist und bleibt völkerrechtswidrig."

Selenskyj hatte seinen Landsleuten am Dienstag erneut eine Befreiung der Halbinsel versprochen. Die Krim sei ukrainisch und man werde sie niemals aufgeben. Er bezog sich dabei auf Nachrichten über Explosionen auf einer russischen Militärbasis auf der Halbinsel. Die Krim ist im Ukraine-Krieg in den Fokus gerückt, nachdem es am Dienstag auf einem dortigen Militärstützpunkt Explosionen gegeben hatte./lkl/DP/jha