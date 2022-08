REVA MEDICAL GIBT ABSCHLUSS DER STRATEGISCHEN FINANZIERUNG BEKANNT

Das MOTIV-Gerät von REVA stellt eine einzigartige, bahnbrechende Technologie für die Behandlung von Patienten dar, die an peripheren Gefäßerkrankungen unterhalb des Knies leiden. MOTIV ist ein medikamentenfreisetzendes, bioresorbierbares peripheres Gefäßgerüst aus dem von REVA entwickelten Tyrocore Polymer, das sich im Laufe der Zeit auflöst, so dass die Arterie von einem permanenten Implantat befreit wird und so ihre natürliche Bewegung oder Vasomotion" wieder aufnehmen kann Aufgrund ihres vorübergehenden Charakters werden bioresorbierbare Stents gemeinhin als Gerüste bezeichnet. Die Polymereigenschaften von MOTIV ermöglichen auch eine vollständige Röntgensichtbarkeit des Gerüsts, wenn es in der Arterie platziert ist - eine Eigenschaft, die REVA unter den bioresorbierbaren Gerüsten einzigartig macht. REVA ist davon überzeugt, dass diese Besonderheit einen verfahrenstechnischen Vorteil bietet, da die Röntgensichtbarkeit die korrekte Platzierung des Gerüsts bestätigt und ein Instrument ist, auf das sich Ärzte bei der Implantation von Metallstents routinemäßig verlassen. Dr. Louis A. Cannon, Gründer und Senior Managing Partner von BioStar Capital, weist darauf hin, dass „weltweit 200 Millionen Patienten von einer schweren Arterienerkrankung der Beine betroffen sind. Wir glauben, dass das resorbierbare REVA-Gerüst das Potenzial hat, Amputationen von Gliedmaßen zu reduzieren und möglicherweise Leben zu retten."

Zusätzlich zum MOTIV Gerüst befindet sich REVA in der Endphase der Entwicklung seiner TyroSphere Embolieplattform. TyroSphere Beads sind bioresorbierbare embolische Mikrosphären, die für die Behandlung hypervaskulärer Tumore entwickelt wurden. TyroSphere-Perlen bieten sowohl den Vorteil der sicheren Degradation/Resorption als auch die Möglichkeit, unter Standard-Röntgenstrahlen sichtbar zu sein, um eine präzise Verabreichung an den Zieltumor zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von REVA www.revamedical.com

Über REVA Medical

REVA Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von bioresorbierbaren Polymertechnologien für vaskuläre Anwendungen konzentriert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören MOTIV bioresorbierbare Gerüste zur Behandlung von peripheren Arterienerkrankungen, Fantom und Fantom Encore bioresorbierbare Gefäßgerüste zur Behandlung von koronaren Arterienerkrankungen und TyroSphere Emboliekügelchen. REVA hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von REVA: www.revamedical.com.

Fantom, Fantom Encore und MOTIV haben nur das CE-Zeichen. Fantom, Fantom Encore und MOTIV sind in ausgewählten Ländern in Europa und dem Nahen Osten erhältlich. Fantom, Fantom Encore, MOTIV und TyroSphere sind in den USA und anderen Ländern, die das CE-Zeichen nicht akzeptieren, nicht erhältlich. Fantom, Fantom Encore, MOTIV, TyroSphere und Tyrocore sind Marken von REVA Medical, LLC.