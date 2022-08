DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea sieht sich nach weiteren Zuwächsen im zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dabei stützt sich Konzernchef Stefan Klebert auf einen hohen Auftragsbestand und eine rege Nachfrage, etwa aus der Pharma- und der Milchindustrie. Zudem profitiert das Unternehmen mit Anlagen zur Herstellung pflanzenbasierter Proteine vom Trend hin zu Fleisch-Ersatzprodukten. Insgesamt lief es im zweiten Quartal besser als von Analysten erwartet. Höhere Umbaukosten sorgten indes dafür, dass der Gewinn unter dem Strich trotz Zuwächsen im Tagesgeschäft stagnierte. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Gea-Aktie stieg bis Mittwochnachmittag um knapp viereinhalb Prozent auf 37,32 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax .

Die Gea-Kunden kommen vor allem aus der Lebensmittel-, Getränke-, und Pharmaindustrie. Diese Bereiche leiden insgesamt weniger stark unter Konjunkturschwankungen als andere Branchen. Hinzu kommt die wachsende Automatisierung unter anderem beim Melken und dem Füttern von Kühen. Zudem haben die Kunden bei steigenden Energiekosten mehr Anreize, in neue, effizientere Anlagen etwa von Gea zu investieren, wie Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank jüngst erklärt hatte.

Gea holte im zweiten Quartal laut einer Mitteilung vom Mittwoch Aufträge für 1,4 Milliarden Euro rein. Damit reichte das Unternehmen zwar nicht ganz an das Rekordniveau vom Jahresauftakt heran, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das aber ein Plus von 8,5 Prozent. Für das dritte Quartal rechnet Vorstandschef Klebert mit Aufträgen von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro, wie er in einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte.

Vor diesem Hintergrund kalkuliert Gea für 2022 weiterhin mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von mehr als fünf Prozent sowie mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) vor Umbaukosten und zu konstanten Wechselkursen von 630 bis 690 Millionen Euro. 2021 hatte der Konzern Erlöse von 4,7 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 625 Millionen Euro erzielt. Analysten rechnen im Mittel für 2022 mit einem Gewinnwachstum auf 665 Millionen Euro.