Forto und Hapag-Lloyd kooperieren bei der Bereitstellung von Biokraftstoff-Alternativen für Kunden / Hapag-Lloyd öffnet Biokraftstoff-Option für seine Partner, Forto realisiert erste Kundenbuchung (FOTO)

Berlin (ots) -Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Hapag-Lloyd, einer der weltweitführenden Linienreedereien, hat Forto ein Biokraftstoff-Programm fürSeefrachtkunden, die ihre Transportemissionen reduzieren möchten, eingeführt.Kunden, die bei Forto Seefrachttransporte mit voller Containerladung (FCL)buchen, können nun die Verwendung von fortschrittlichem Biokraftstoff zu ihrenBuchungen hinzufügen. Dadurch werden die Treibhausgasemissionen des Transportseffektiv um 100 Prozent reduziert. Hapag-Lloyd hat seineBiokraftstoff-Strategie auf die Zusammenarbeit mit ausgewähltenSchlüsselpartnern ausgeweitet. Forto vermittelt die erste Kundenbuchung desBiokraftstoff-Programms.Die Verschiffung von Gütern mit Biokraftstoffen der zweiten und drittenGeneration durch Forto und Hapag-Lloyd soll es den Kunden erleichtern,Scope-3-Emissionen zu reduzieren und Emissionsreduktionsziele zu erreichen.Forto unterstützt die Kunden während des gesamten Prozesses. Kunden, die sichfür die Biokraftstoff-Option entscheiden, erhalten einen klaren, datenbasiertenBericht über ihre Treibhausgasemissionen sowie Zertifikate, aus denenhervorgeht, in welchem Umfang Emissionen durch den Einsatz von Biokraftstoffreduziert wurden. Die Zertifikate werden durch einen von Dritten verifiziertenProzess ausgestellt.Michael Wax, CEO und Co-Founder von Forto:"Die Abkehr von der Abhängigkeit der Logistikbranche von fossilen Brennstoffenist ein wichtiger Schritt in eine grünere Zukunft. Wir sehen es als unsereVerantwortung an, auch weiterhin transparente und zuverlässige Lösungen zuliefern, die unseren Kunden dabei helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zuverbessern", erläutert Wax. "Hapag-Lloyd hat eine maßgebliche Investition inein kommerziell verfügbares Biokraftstoffprodukt getätigt, und ihreNachhaltigkeitsstrategie gehört zu den mutigsten Schritten zur Reduktion derTreibhausgasemissionen in der Branche."Mirja Nibbe, Managing Director Area Germany and Central Europe bei Hapag-Lloyd:"Das Biokraftstoff-Angebot für unsere Kunden spielt eine wichtige Rolle als einerster Schritt auf unserem Weg zu Netto-Null-Emissionen. Nur durch eine engeZusammenarbeit zwischen Hapag-Lloyd und unseren Kunden können wir die vor unsliegenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Wir freuen uns daher sehrüber die Kooperation mit Forto bei diesem wichtigen Thema", sagt Nibbe.Im November 2021 kündigte Hapag-Lloyd seine neue Nachhaltigkeitsstrategie mitdem Ziel an, bis 2045 CO2-neutral zu sein. Im Rahmen des Engagements vonHapag-Lloyd für die Dekarbonisierung und die Verringerung der