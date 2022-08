Fast 70 Prozent haben zu Hause einen eigenen Raum für Online-Meetings eingerichtet / ClickMeeting-Studie zeigt, wie Homeoffice und Online-Sitzungen zum Alltag geworden sind

München / Danzig (ots) - Homeoffice und Remote Work sind für viele Berufstätige

zum Alltag geworden - und damit auch Online-Meetings. Der private Wohnbereich

hat sich in dieser Hinsicht ebenfalls verändert. Dies zeigt eine Studie der

europäischen Plattform ClickMeeting (https://clickmeeting.com) . Denn 69 % der

Befragten haben sich zu Hause einen geeigneten Raum für die berufliche

Online-Kommunikation eingerichtet oder haben die Möglichkeit, ein eigenes

Arbeitszimmer zu nutzen. Über 50 % verwenden zudem in ihren Meeting-Tools die

Funktion für einen virtuellen Hintergrund, die Hälfte davon regelmäßig und die

andere Hälfte manchmal.



Die Herangehensweise an Online-Meetings ist professioneller geworden