LattePanda Team und globale Partner bringen gemeinsam LattePanda 3 Delta auf den Markt - den schnellen Single-Board-Computer im Taschenformat

LattePanda 3 Delta ist bereit, eine neue Ära des Computing zu definieren und die Kreativität von Tech-Enthusiasten und Industrie-Innovationen voranzutreiben. Durch das Upgrade vom Celeron N4100 des LattePanda Delta auf den Intel Celeron N5105 Prozessor der 11. Generation mit einer Burst-Frequenz von bis zu 2,9 GHz erhält er einen deutlichen Leistungsschub. Dabei wurden die Pinbelegung und das Layout der Vorgängerversion weitgehend beibehalten, um eine mühelose Systemmigration oder Aufrüstung durch Austausch zu ermöglichen. Im Vergleich zur Vorgängerversion ist die CPU des LattePanda 3 Delta bis zu 2x schneller, während die GPU bis zu 3x schneller ist, um Anwendungen wie die Wiedergabe von 4K-HDR-Videos und das Ausführen von anspruchsvollen Spielen zu unterstützen.

Schnellere Übertragung als je zuvor Der LattePanda 3 Delta verwendet Wi-Fi 6, dessen Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 2,4 Gb/s beträgt, 2,7 Mal schneller als Wi-Fi 5. Er ist außerdem mit einem USB 3.2 gen2 x1-Anschluss ausgestattet, der eine extrem hohe Bandbreite aufweist und einen Durchsatz von bis zu 10 Gb/s liefert, was doppelt so schnell ist wie USB3.2 gen1 x1 (früher bekannt als USB3.0). Außerdem hat der LattePanda 3 Delta einen Gigabit-Ethernet-Anschluss an Bord, der eine extrem schnelle Internetverbindung ermöglicht.

Schnellerer Speicher und größerer Speicherplatz für mehr Kreativität Der LattePanda 3 Delta verwendet 2933MHz Hochfrequenz-LPDDR4-RAM - bis zu 8 GB, doppelt so viel wie bei der vorherigen Generation - für eine superschnelle, reibungslose Leistung. Der Speicherplatz - bis zu 64 GB - wurde verdoppelt, so dass mehr Software und Daten ohne externen Speicher installiert werden können.

Kompatibel mit Windows und Linux

LattePanda 3 Delta ist sowohl mit Windows 10 als auch mit Linux OS kompatibel. Es ist erwähnenswert, dass Windows 11 auch auf LattePanda 3 Delta laufen kann.

Watch Dog & Auto Power On macht den unbeaufsichtigten Betrieb zum Kinderspiel.

Der neue Lüfter sorgt für eine bessere Kühlung und hält die beste Leistung aufrecht.

Bis zu 42 erweiterbare Interfaces garantieren echte Hackbarkeit und reichhaltige Spielmöglichkeiten.

Das maßgeschneiderte 12,5-Zoll-4K-IPS-Touch-Display verfügt über eine ultrahohe Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und HDR-Funktion sowie über zwei USB Typ C- und einen Mini-HDMI-Anschluss.

Hauptmerkmale und Spezifikationen:

CPU: Intel Celeron N5105 @2.0~2.9GHz, 4 Kerne und 4M Cache

Cache 8GB LPDDR4 @2933MHz RAM

64GB eMMC

M.2 M Schlüssel (unterstützt NVMe SSD ), M.2 B Schlüssel (unterstützt SATA SSD , 4G & 5G Modul)

SSD WiFi 6 @2.4Gb/s

Bluetooth 5.2

Co-Prozessor: Arduino Leonardo

2x USB 3.2 Gen1

USB 3.2 Gen2

USB Typ C

USB 2.0 (Stiftleiste)

HDMI 2.0b , Display-Port 1.4 über USB-C, eDP

eDP Dimension: 125mm x 78mm x 16mm

Betriebssystem: Windows 10, Windows 11 und Linux

Als weltweit dünnster Single-Board-Computer im Taschenformat ist der LattePanda 3 Delta nicht nur das optimale Entwicklungswerkzeug für kreative Entwickler, talentierte und eifrige Einzelpersonen, sondern auch für IoT Edge, Robotik, Smart Factory, Heimautomatisierung, Handheld-Geräte und KI-Lokalisierung geeignet.

Um die verbesserten Funktionen des LattePanda 3 Delta zu sehen, gehen Sie bitte auf LattePanda - Ein Windows 10 Computer mit integriertem Arduino .