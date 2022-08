WASHINGTON - In den USA hat die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nachgelassen. Die Inflation schwächte sich auf 8,5 Prozent ab, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Juni hatte die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren.

WIESBADEN - Die Inflation in Deutschland hält sich trotz Entlastungen durch 9-Euro-Ticket und Tankrabatt hartnäckig über der Marke von sieben Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sich diese für einen Euro weniger leisten können. Die Menschen müssen einer Analyse zufolge rechnerisch inzwischen länger arbeiten als noch vor zwei Jahren, um bestimmte Produkte kaufen zu können. Hoffnung auf eine anhaltenden Rückgang der Inflation können sich die Verbraucher Ökonomen zufolge vorerst nicht machen - im Gegenteil.

US-Verteidigungsminister bekräftigt Beistand für Ukraine

RIGA - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der von Russland angegriffenen Ukraine bei einem Besuch in Lettland die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. "Wir sind entschlossen, der Ukraine zu helfen, der Ukraine die Ausrüstung und Fähigkeiten bereitzustellen, die es ihr ermöglichen, ihr Hoheitsgebiet zu verteidigen", sagte der Pentagon-Chef am Dienstag in Riga nach einem Treffen mit dem lettischen Verteidigungsminister Artis Pabriks. Dies werde so lange wie nötig erfolgen. Austin betonte zugleich, dass nicht nur die USA, sondern auch viele andere Nato-Verbündete und Länder Waffen an Kiew lieferten.

Grünen-Chef zurückhaltend zu Steuerplänen Lindners



BERLIN - Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich zurückhaltend zu Steuerplänen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geäußert. Nouripour sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: "Für Herbst und Winter braucht es ein Maßnahmenpaket, das insbesondere Menschen mit wenig Geld, mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet - gerade wenn der Staat nicht unbegrenzt entlasten kann. Selbstverständlich kann der Finanzminister Vorschläge machen. Wir werden am Ende in der Koalition gemeinsam darüber beraten, welche Maßnahmen sinnvolle und gezielte Entlastungen sind."