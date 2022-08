Global aufsehenerregender Launch via Livestream die bahnbrechende Mikro-LED-Produktreihe KLCOB von Absen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Absen lancierte am 4. August 2022 von seinem

Hauptsitz in Shenzhen, China, seine neueste aufsehenerregende Produktreihe,

KLCOB-Mikro-LEDs. Der Livestream wurde von mehr als 300 Interessengruppen auf

der ganzen Welt gesehen. Das Event wurde von der Marken- und Marketingdirektorin

für Europa von Absen, Jessica Golding, gehostet. Absens Vizepräsident für Global

Business Development, Ruben Rengel, erläuterte die Zukunft der LED, bevor Darren

Banks, Industry Development Director of Corporate von Absen, den Zuschauern die

innovativen Details der neuen Produktreihe KLCOB erklärte.



Die neue Ära der Mikro-LEDs