Darling Ingredients Inc. liefert ein weiteres Spitzenquartal

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Zweites Quartal 2022



- Nettogewinn von 202 Millionen US-Dollar oder 1,23 US-Dollar pro verwässerter

GAAP-Aktie

- Nettoumsatz von 1,65 Milliarden Dollar

- Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 402,6 Millionen US-Dollar

- 48,7 Millionen US-Dollar an Aktien zurückgekauft



weiteres Spitzenquartal mit einem Nettogewinn von 202 Millionen US-Dollar bzw.

1,23 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das zweite Quartal 2022, verglichen

mit einem Nettogewinn von 196,6 Millionen US-Dollar bzw. 1,17 US-Dollar pro

verwässerter Aktie im zweiten Quartal 2021. Das Unternehmen meldete für das

zweite Quartal 2022 einen Nettoumsatz von 1,65 Milliarden US-Dollar, verglichen

mit einem Nettoumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des

Vorjahres.





"Darling Ingredients hat ein weiteres Spitzenquartal abgeliefert und mit einembereinigten EBITDA von 402,6 Millionen US-Dollar ein neues Allzeithocherreicht", sagte Randall C. Stuewe, Vorsitzender und Chief Executive Officer vonDarling Ingredients Inc. "Die hervorragende Leistung in diesem Quartalverdeutlicht unsere diversifizierte Plattform von Spezialinhaltsstoffen undDekarbonisierungslösungen sowie unsere Fähigkeit, uns an dynamischeMarktbedingungen anzupassen."Für das am 2. Juli 2022 zu Ende gegangene Halbjahr meldete Darling einenNettoumsatz von 3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 2,2Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Der Darlingzurechenbare Nettogewinn für die ersten sechs Monate des Jahres 2022 betrug 390Millionen US-Dollar oder 2,37 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen miteinem Nettogewinn von 348,3 Millionen US-Dollar oder 2,08 US-Dollar proverwässerter Aktie in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021.Das kombinierte bereinigte EBITDA belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 402,6Millionen US-Dollar, verglichen mit 353,7 Millionen US-Dollar im gleichenZeitraum 2021. Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das kombiniertebereinigte EBITDA im Jahr 2022 auf 733,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit638,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2021.Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms von Darling Ingredients hat dasUnternehmen im zweiten Quartal ca. 700.000 Stammaktien für insgesamt 48,7