Fazit:

Wochenschlusskurse oberhalb von 120,00 US-Dollar würden einen Anstieg an 136,01 und darüber 151,00 US-Dollar in der Datadog-Aktie befeuern. Ein Stopp-Kurs sollte zunächst nicht höher als 114,25 US-Dollar angesiedelt sein. In Kombination mit der Gewinnaussicht ergibt sich daraus ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 5,3:1. Als Anlagehorizont müssen allerdings einige Wochen zwingend einkalkuliert werden.