Nächste Niederlage für Fiat Chrysler Automobile

Am 15. Juli ist Fiat Chrysler Automobile in einem Fall zu eine Zahlung von Schadensatz in Höhe von beinahe 5.000 Euro verurteilt worden. Es handelte sich bei dem betroffenen Fahrzeug um ein Wohnmobil – und das Urteil bedeutet daher viel: Mit dem Fiat Ducato hat der Konzern den Abgasskandal auch in die Wohnmobilbranche gebracht. Nach bisheriger Einschätzung des Landgerichts Leipzig könnte der Abgasskandal um Fiat Chysler ähnliche Ausmaße wie beim Volkswagen-Konzern annehmen.

„Betroffene sollten sich daher so bald wie möglich professionelle Unterstützung suchen. Wenden Sie sich an unsere Kanzlei und wir prüfen Ihre Chancen auf Schadenersatz“, sagt der Rechtsanwalt Markus Mingers von der Verbraucherrechtskanzlei Mingers. (mingers.law).

Die Hintergründe zum verbraucherfreundlichen Urteil

Das Wohnmobil, das in dem Fall im Fokus stand, war ein „Lido M46 SP“ von dem Hersteller Sun Living. Der Besitzer hatte das Fahrzeug im Jahr 2019 für 33.000 Euro gebraucht erworben. In dem Wagen war ein 2,3-Liter-Motor mit 130 PS verbaut.

In dem Fahrzeug sind gleich mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut. Zunächst einmal sorgt eine Zeitschaltuhr dafür, dass nach 22 Minuten die Abgasreinigung ausgesetzt wird. Außerdem sorgt ein Thermofenster dafür, dass sie nur zwischen einer Außentemperatur zwischen 20 und 30 Grad gesetzeskonform funktioniert. Und zuletzt sind die Einstellungen so ausgerichtet, dass die Mechanismen zur Abgasreinigung erkennen, wenn sie auf dem Prüfstand sind und nur dann durchgehend funktionieren. Die Nutzung im normalen Straßenverkehr erkennt das manipulierte System zum Beispiel am Lenkradeinschlag oder der Stellung des Gaspedals und schalten dann die Abgasreinigung nach einer gewissen Zeit aus.

Sittenwidrige Schädigung bei Fiat Chrysler?

All diese Begründungen, denen das Gericht sittenwidrige Schädigung zugrunde legt, führen zu dem Urteil gegen Fiat Chysler, wodurch der Konzern Schadenersatz in Höhe von 4.950 Euro zahlen muss. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Kleinen Schadenersatz. Dieser führt dazu, dass der Besitzer sein Fahrzeug behalten und weiternutzen kann und nicht zurückgeben muss.

Die Begründung der Verteidigung von Fiat Chrysler wurde vom Gericht nicht anerkannt. Demnach sei der Mechanismus zur Abschaltung aus Motorschutz-Gründen notwendig. Dafür gab es jedoch keine Beweise.

Vergleichbare Ausmaße wie bei VW

Die sittenwidrige Schädigung durch Fiat Chysler könnte laut dem Urteil des Landgerichts Leipzig ähnlich große Auswirkungen mit sich bringen, wie der Abgasskandal rund um den Skandalmotor EA189 von Volkswagen.

Das Gericht kommt außerdem zu dem Schluss, dass die verbauten Mechanismen Teil einer unternehmerischen Entscheidung waren.

Auch die italienische Typgenehmigung dürfte damit keine Bedeutung mehr haben, da sie durch die Manipulationen erschlichen wurde.

EuGH-Entscheidung zum Dieselskandal ausstehend

„Ganz allgemein steigen derzeit die Chancen auf Schadenersatz für betroffene Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer enorm“, lautet die Einschätzung des Rechtsanwalts Mingers (mingers.law). Denn neben dem Urteil des Leipziger Landgerichts steht auch eine weitere Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Dabei soll entschieden werden, ob ein Vorsatz bewiesen werden muss, um Schadenersatzansprüche geltend machen zu können. Auch über die Nutzungsentschädigung soll geurteilt werden. Bei beiden Punkten stimmte der Bundesgerichtshof (BGH) zuletzt nicht mit der Meinung des EuGH-Generalanwalts überein.

Viele Gerichte in Deutschland warten derzeit ein EU-weites Diesel-Urteil ab. Erwartet wird dies bis Ende des Jahres. An eine endgültige Rechtssprechung müsste sich auch der BGH halten.

Lassen Sie sich individuell beraten!

Die Kanzlei Mingers. rät allen Betroffenen, sich professionell beraten zu lassen. Durch drohende Fahrverbote, Stilllegungen und dem allgemeinen Wertverlust der Fahrzeuge könnten weitreichende Konsequenzen auf sie zukommen. „Die aktuelle Rechtslage sieht gut aus“, sagt Rechtsanwalt Mingers. (mingers.law). „Kämpfen Sie also für Ihre Ansprüche und wenden Sie sich an uns. Wir unterstützen Sie dabei!“

Auf der Website der Kanzlei Mingers können sie kostenfrei Ihre Ansprüche auf Schadenersatz prüfen lassen. Nutzen Sie außerdem die kostenlose Erstberatung durch die erfahrenen Anwältinnen und Anwälte. Dort bekommen Sie eine realistische Einschätzung Ihrer Situation.

Wenden Sie sich dafür an die Kanzlei Mingers. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. Oder Sie schreiben uns direkt eine Mail an office@mingers.law.

Weitere spannende Rechtsnews gibt es auch auf unserem Blog oder YouTube-Channel. Schauen Sie doch mal vorbei!