Geplante Steuerentlastungen reichen nicht aus Mittelstand fordert Steuertarif mit Inflationsfaktor

Berlin (ots) - Die von Bundesfinanzminister Lindner heute vorgestellten

Steuerentlastungen sind aus Sicht des Mittelstands noch unzureichend. "So

wichtig und wünschenswert eine Entlastung der arbeitenden Mitte ist, so

dringlich sind niedrigere Belastungen für mittelständische Unternehmen", betont

Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW. Der

Gesetzesvorschlag des Finanzministers zielt darauf ab, inflationsbedingten

Steuererhöhungen entgegenzuwirken und die so genannte "kalte Progression" durch

eine Anpassung des Steuertarifs und der Freibeträge auszugleichen.



"Da es sich bei der kalten Progression um eine versteckte Steuererhöhung handelt

und letztlich nur der Staat durch steuerliche Mehreinnahmen profitiert, ist ein

solcher Ausgleich keine gönnerhafte Entlastungsmaßnahme, sondern eine dringend

gebotene Rückzahlung", so der Vorsitzendes des Mitelstandsverbandes weiter.

"Durch einen so genannten "Tarif auf Rädern" könnte die kalte Progression

effektiv abgebaut werden, der Steuertarif sollte dabei jedoch an die

tatsächliche Einkommens- und Preisentwicklung gekoppelt werden." Die Kopplung

sollte nach Ansicht des Verbandes jedoch nicht nur für die Einkommensgrenzen, ab

denen der jeweilige Steuersatz greift, gelten, sondern auch für alle

Tarifelemente wie Freigrenzen und Freibeträgen oder für unternehmensorientierte

Höchstgrenzen wie etwa zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter.