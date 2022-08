Die Daten zur Inflation heute niedriger, die Bullen feiern daraufhin eine Party! Keine Frage: die Bullen haben heute eine wichtige Schlacht gewonnen - aber eben noch nicht den Krieg. Denn die Aktienmärkte haben mit der Fed einen mächtigen Gegner - die US-Notenbank versucht faktisch die Aktienmärkte zu deflationieren, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Steigende Aktienmärkte und fallende Renditen sind daher aus Sicht der Fed kontraproduktiv, da sie die financial conditions wieder laxer werden lassen. Hinzu kommt: die Komponenten bei den US-Verbraucherpreisen, die aus Sicht der Fed "sticky" sind, haben stark zugelegt - der Rückgang der Teuerung lag vor allem an den gefallenen Energiepreisen..

