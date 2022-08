Mawsons Tochterunternehmen SXG bohrt 42,0 m mit 4,8 g/t AuEq bei Sunday Creek, Victoria, Australien

9. August 2022. Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) berichtet, dass seine mehrheitlich im Besitz befindliche australische Tochtergesellschaft, Southern Cross Gold Ltd ("SXG"), weitere Ergebnisse von ihrem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Sunday Creek in Victoria, Australien, gemeldet hat. Mawson besitzt 60 % von SXG nach dem kürzlich erfolgten Börsengang ("IPO") an der Australian Securities Exchange ("ASX").

Highlights für Mawson-Aktionäre:

- 2. und 4. bestes jemals in Sunday Creek gebohrte Löcher

- Projektgebiet beherbergt nun fünfzehn Abschnitte mit mehr als 100 AuEq g/t * m

- Breite und kontinuierliche Zonen mit Gold-Antimon-Mineralisierung über 100 m in der Ebene des Apollo-Triebes um Bohrloch SDDSC033. Highlights,

- 42,0 m @ 4,8 g/t AuEq aus 166,0 m in SDDSC039

- (3,5 g/t Au und 0,8 % Sb, 30 Meter unterhalb von SDDSC033)

- 15,3 m @ 4,2 g/t AuEq aus 141,0 m in SDDSC038

- (2,8 g/t Au und 0,9 % Sb, 60 Meter über SDDSC033)

- Außergewöhnlich hochgradige Zonen mit teilweise reichlich sichtbarem Gold (Fotos 1-3). Highlights;

- 1,0 m @ 23,7 g/t AuEq aus 197,6 m (19,8 g/t Au und 2,5% Sb, SDDSC039)

- 1,5 m @ 22,6 g/t AuEq aus 199,3 m (14,9 g/t Au und 4,9 % Sb, SDDSC039)

- 0,7 m @ 105,7 g/t AuEq aus 202,0 m (84,0 g/t Au und 13,8 %, Sb SDDSC039)

- 0,8 m @ 21,3 g/t AuEq aus 98,5 m (0,3 g/t Au und 13,3 %, Sb SDDSC038)

- 1,5 m @ 25,8 g/t AuEq aus 149,6 m (19,9 g/t Au und 3,7%, Sb SDDSC038)

- Zwei neue hochgradige Adern wurden 70 und 100 Meter weiter östlich in SDDSC038 durchschnitten.

- Mawsons 60-prozentige Beteiligung an SXG hat eine Marktkapitalisierung von ca. 45 Mio. C$, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 9. August von 0,54 A$ pro Aktie - ein Anstieg von 270 % gegenüber dem IPO-Preis.

- Am Standort Sunday Creek sind nun zwei Bohrgeräte im Einsatz. Weitere fünf Bohrungen sind entweder im Gange oder müssen noch untersucht werden.

Ivan Fairhall, CEO von Mawson, erklärt: "Sunday Creek liefert weiterhin Ergebnisse für seine Aktionäre, von denen Mawson der größte ist. Diese Ergebnisse zeigen die Kontinuität der Mächtigkeit und des Gehalts im Apollo-Trieb um das frühere spektakuläre Ergebnis in SDSC0033.

Mawsons Vermögensbasis ist so stark wie nie zuvor, mit seinem 1moz AuEq Rajapalot-Projekt vor der PEA-Phase und einem bedeutenden Explorationspotenzial in Finnland, einer brandneuen Entdeckung in Schweden und einer Mehrheitsbeteiligung an SXG, die einen beträchtlichen Marktwert hat, wie die Notierung an der ASX zeigt.

Abbildung 1: Sunday Creek-Längsschnitt entlang des Apollo-Ausläufers mit Blick in Richtung 320 Grad, der die hier gemeldeten Bohrlöcher (SDDSC038-39) und die Kontinuität der breiten und hochgradigen Mineralisierung um Bohrloch SDDSC033 und bis 335 Meter vertikal unter der Oberfläche (MDDSC025) zeigt.

Ergebnisse Diskussion

Mit 13.500 Metern, die bei Sunday Creek in weniger als zwei Jahren gebohrt wurden, verfügt das Projekt nun über fünfzehn (15) Bohrlöcher mit einem kumulativen Gehalt von mehr als 100 Metern ("AuEq g/t x m"), die durchteuft wurden. Die beiden neuen Bohrlöcher (SDDSC038-39) bilden nach SDDSC033 die 2. und 4. besten Bohrlöcher, die bis dato bei Sunday Creek gebohrt wurden, basierend auf AuEq g/t x m. Das 3. beste Bohrloch (MDDSC025 11,7 m @ 18,0 g/t AuEq) liegt 200 m unterhalb von SDDSC033 und zeigt die Größe des sich entwickelnden Systems. Die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen.

Ein 10 km langer mineralisierter Trend, der sich über das Bohrgebiet hinaus erstreckt, wurde durch historische Arbeiten und Bodenproben bei Sunday Creek definiert, wo bisher noch keine Explorationsbohrungen durchgeführt wurden, und bietet ein potenzielles zukünftiges Potenzial.

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne (Abbildung 2) und umfasst 19.365 Hektar an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 132,64 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das gebohrte Gebiet auf dem Projekt Sunday Creek bilden. Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung bei Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu einer subgrünschieferartigen Fazies metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist. Die Mineralisierung bei Sunday Creek wird durch Adern, Stibnit-Gold-Matrix-Brekzien und spröde Verwerfungen kontrolliert. Das unmittelbare Wirtsgestein für die Mineralisierung ist eine Zone mit stark veränderten weißen Glimmer-Pyrit-Schluffsteinen und weißem Glimmer-Pyrit-Karbonat-veränderten Gesteinsschichten.

Wie für epizonale Lagerstätten wie Fosterville und Costerfield typisch, ist das (manchmal sichtbare (Fotos 1 - 3)) Gold bei Sunday Creek in Quarz- und Karbonatadern enthalten, mit einem späteren intensiven stibnithaltigen Ader- und Brekzienüberdruck. Eine größere Arsenanomalie steht in Zusammenhang mit der Goldmineralisierung, die größtenteils aus Arsenpyrit besteht, sich jedoch zu arsenpyrithaltigen Zonen entwickelt, die in einer klaren räumlichen Beziehung zu hochgradigem Gold stehen.

Die mineralisierten Ausläufer bei Sunday Creek bilden sich am Schnittpunkt der subvertikalen bis flacher einfallenden, um 330 Grad streichenden mineralisierten Adern und einer steilen, in Ost-West-Richtung verlaufenden, nach Norden einfallenden Struktur, die von dioritischen Erzgängen und damit in Zusammenhang stehenden Intrusionsbrekzien gebildet wird. Die Dimensionen der einzelnen Triebe werden durch weitere Bohrungen aufgedeckt werden, aber typischerweise:

- In der abwärts gerichteten Ausrichtung (80 Grad in Richtung des 020-Grad-Trends) sind die Ausläufer ausgedehnt und wurden über 400 m in die Tiefe gebohrt und bleiben in der Tiefe offen, wobei sich die Gehalte verbessern (z. B. MDDSC025 11,7 m @ 18,0 g/t AuEq (12,4 g/t Au und 3,6 % Sb) einschließlich 4,0 m @ 46,7 g/t AuEq (31,9 g/t Au und 9,4 % Sb)).

- Das sichtbare Gold in anderen epizonalen Lagerstätten (z. B. Fosterville und Costerfield) wird in einer Tiefe von weniger als 800 m immer bedeutender, was höchstwahrscheinlich auf die unterschiedlichen Bildungstemperaturen der Au-Sb- und der Au-dominanten Mineralisierung zurückzuführen ist.

- sind in der Regel 20 m bis 30 m breit in der Aufwärts-/Abwärtsrichtung, können aber auch breiter sein (z. B. um SDDSC033), und;

- Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die durchschnittliche Mächtigkeit zu ermitteln, aber die bisherigen Bohrungen deuten auf eine Mächtigkeit von 20 bis 30 m hin.

SDDSC038 identifizierte auch zwei neue Adern, die 70 m und 100 m weiter östlich gebohrt wurden als die bisherigen Bohrungen. Ader 1' durchschnitt 1,0 m @ 11,5 g/t AuEq (7,5 g/t Au und 2,5 % Sb) auf 235,0 m und 0,2 m @ 10,0 g/t AuEq (8,2 g/t Au und 1,2 % Sb) auf 238,0 m. Ader 2' durchschnitt 0,6 m @ 28,3 g/t AuEq (0,9 g/t Au und 17,4 % Sb) auf 306,3 m.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss-, Längs- und Querschnittsansichten der hier berichteten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Die angegebenen Bohrergebnisse weisen einen unteren Schnitt von 0,3 g/t Au auf einer Breite von 3,0 m auf, wobei höhere Gehalte mit einem Schnitt von 5 g/t Au auf 1,0 m gemeldet werden, sofern nicht anders angegeben*, wobei 0,1 g/t Au auf 7,0 m für einen breiteren Schnitt durch die Länge der mineralisierten Struktur verwendet wurde).

Weitere Informationen sind in der Pressemitteilung von Southern Cross vom 9. August und auf der Website www.southerncrossgold.com.au zu finden.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die Umrechnung der A$-Werte in C$ erfolgte zu einem Wechselkurs von 1,11.

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Das Goldäquivalent "AuEq" für Sunday Creek ist = ?? (?/?) + 1,58 × ?? (%) auf der Grundlage von angenommenen Goldpreisen von 1.700 US$/Unze Au und Antimonpreisen von 8.500 US$/Metalltonne sowie Gesamtjahresmetallgewinnungsraten von 93 % für Gold und 95 % für Antimon. In Anbetracht der geologischen Ähnlichkeiten der Projekte wurde diese Formel zur Angleichung an den technischen Bericht der an der TSX notierten Mandalay Resources Ltd. vom 25. März 2022 über ihr Costerfield-Projekt verwendet, das 54 km von Sunday Creek entfernt liegt und in der Vergangenheit Mineralisierungen des Grundstücks verarbeitet hat.

Goldäquivalent "AuEq" für Rajapalot = Au+(Co/1005) basierend auf angenommenen Kobaltpreisen von US$ 23,07/lb und Goldpreisen von US$ 1.590/oz. Einzelheiten zu den abgeleiteten Mineralressourcen von Mawson können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2021 nachgelesen werden.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland nun in die Phase der technischen Studien eintritt, um das Risiko der abgeleiteten Ressourcen und des Explorationsprogramms zu verringern. Neben den laufenden Explorationen auf Rajapalot besitzt Mawson eine Option auf eine Beteiligung von bis zu 85 % am Goldprojekt Skelleftea in Schweden. Mawson besitzt auch eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an drei hochgradigen, historischen, epizonalen Goldfeldern mit einer Fläche von 470 km² in Victoria, Australien, durch Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross"), dessen Aktien erfolgreich an der ASX notiert sind. Mawson hält derzeit eine Beteiligung von 60,3 % an Southern Cross. Die Anteile von Mawson an Southern Cross sind bis zum 16. Mai 2024 hinterlegt.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die Southern Cross ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats, "Ivan Fairhall" Ivan Fairhall, CEO Weitere Informationen www.mawsongold.com 1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7 Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin +1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Exploration zur Definition einer Mineralressource auf den australischen Projekten, die sich im Besitz von SXG befinden, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Foto 1: SDDSC039 auf 202,4 Metern zeigt reichlich sichtbares Gold in Quarz-Karbonat- und Stibnit-Matrix. Die Ergebnisse von zwei Viertelkernproben aus diesem Abschnitt ergaben 112 g/t Au mit einer Laborwiederholung von 130 g/t Au und 14,4 % Sb (Probe 61014702) und 47 g/t Au und 13,1 % Sb (Probe 61014701) für einen Durchschnitt von 0,7 m @ 105,7 g/t AuEq (84,0 g/t Au und 13,8 % Sb) aus 202,0 m. Sichtfeld 12 mm.

Foto 2: SDDSC039 @ 202,7 m Stibnit-Weißglimmer-alterierte Sedimentbrekzienzone mit Ferroan-Dolomit und Quarzadern mit Stibnit und sichtbarem Gold. Die Ergebnisse von zwei Viertelkernproben aus diesem Abschnitt ergaben 112 g/t Au mit einer Laborwiederholung von 130 g/t Au und 14,4 % Sb (Probe 61014702) und 47 g/t Au und 13,1 % Sb (Probe 61014701) für einen Durchschnitt von 0,7 m @ 105,7 g/t AuEq (84,0 g/t Au und 13,8 % Sb) aus 202,0 m. Das Sichtfeld des oberen Bildes beträgt 20 mm.

Foto 3: SDDSC039 @ 203,7 m: Ferroanischer Dolomit und Quarz mit Stibnit und sichtbarem Gold. Ein Abschnitt von durchschnittlich 0,5 m mit 82,6 g/t AuEq (42,9 g/t Au und 25,1 % Sb) auf 203,7 m. Das Sichtfeld des oberen Bildes beträgt 15 mm.

Abbildung 2: Standort des Projekts Sunday Creek zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria.

Abbildung 3: Planansicht von Sunday Creek mit den Standorten der Bohrlöcher für die in dieser Meldung gemeldeten Ergebnisse und die noch ausstehenden Bohrlöcher.

Abbildung 4: Längsschnitt von Sunday Creek in Ost-West-Richtung entlang des Deichs bzw. der Struktur mit den einzelnen bisher definierten Schächten. Breite Pfeile zeigen indikative mineralisierte Ausläufer an.

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkränze für die in dieser Meldung gemeldeten Bohrlöcher.

Bohrung_ID Größe des Lochs Tiefe (m) Aussicht Ost Norden Erhebungen Azimut Eintauchen GDA94_Z55 GDA94_Z55 SDDSC033 HQ 246.1 Apollo 331171 5867843.7 306 245.1 -51.4 SDDSC034 HQ 165.3 Apollo 331089 5867789 313.41 221.2 -63.1 SDDSC035 HQ 281.9 Apollo 331124 5867845 303.86 210.0 -60.0 SDDSC036 HQ 290 Apollo 331154 5867856 305.3 238.2 -50.1 SDDSC037 HQ 420 Gladys 331111.8 5867975.3 319.3 216.1 -60.1 SDDSC038 HQ 401.9 Apollo 330965.3 5867725.3 314.5 63.9 -37.2 SDDSC039 HQ 323 Apollo 331172 5867842 306.3 249.0 -57.0 SDDSC040 HQ 400 Apollo 331049.7 5867715 323.6 16.2 -62.9 SDDSC041 HQ 165 Aufgehende Sonne 330778 5867898 294.2 221.0 -67.0 SDDSC042 HQ 300 Apollo 331018.7 5867841.6 300.0 138.8 -61.1

Tabelle 2: Tabellen der in dieser Pressemitteilung gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte unter Anwendung von drei Abschnittskriterien

5,0 g/t AuEq Cutoff über maximal 1 m

Bohrung_ID Von (m) Nach (m) Breite (m) Au g/t Sb % AuEq g/t SDDSC038 98.5 99.3 0.8 0.25 13.30 21.26 SDDSC038 101.7 103 1.3 0.05 5.42 8.62 SDDSC038 142.4 142.7 0.3 3.56 15.50 28.05 SDDSC038 148 148.3 0.3 11.40 4.00 17.72 SDDSC038 149.6 152.3 2.7 12.92 2.63 17.08 SDDSC038 195.8 197.2 1.4 12.47 0.20 12.78 SDDSC038 217.8 218.4 0.6 1.72 2.96 6.39 SDDSC038 235 236.9 1.9 5.06 2.30 8.69 SDDSC038 238 238.2 0.2 8.22 1.15 10.03 SDDSC038 240.6 240.9 0.3 2.99 1.76 5.77 SDDSC038 306.3 306.9 0.6 0.85 17.40 28.34 SDDSC039 78.9 79.3 0.4 1.37 3.75 7.30 SDDSC039 194.8 195.1 0.3 2.20 3.04 7.00 SDDSC039 197.6 200.75 3.15 13.11 3.00 17.85 SDDSC039 202 203.85 1.85 43.23 11.39 61.23

0,3 g/t unterer Cutoff-Wert über maximal 2 m

Bohrung_ID Von (m) Nach (m) Breite (m) Au g/t Sb %. AuEq g/t SDDSC038 17 18 1 0.65 0.00 0.65 SDDSC038 24 25.6 1.6 1.35 0.00 1.35 SDDSC038 51.8 53.9 2.1 1.66 0.24 2.03 SDDSC038 92 109.6 17.6 0.89 1.15 2.71 SDDSC038 113.9 117.4 3.5 0.54 0.02 0.57 SDDSC038 120.7 124 3.3 0.38 0.01 0.40 SDDSC038 130 131 1 2.30 0.01 2.32 SDDSC038 141 152.8 11.8 3.58 1.19 5.46 SDDSC038 171.6 172.5 0.9 0.96 0.00 0.97 SDDSC038 195.8 197.2 1.4 12.47 0.20 12.78 SDDSC038 209.2 212.7 3.5 0.37 0.09 0.51 SDDSC038 215.8 218.4 2.6 0.95 0.73 2.10 SDDSC038 221 222.6 1.6 0.52 0.18 0.81 SDDSC038 224.6 230 5.4 0.74 0.07 0.85 SDDSC038 234 243.5 9.5 1.89 0.73 3.05 SDDSC038 287 288 1 0.30 0.01 0.31 SDDSC038 294.7 295.1 0.4 0.27 0.05 0.34 SDDSC038 305.5 307.8 2.3 0.28 5.10 8.33 SDDSC038 380 382 2 0.67 0.07 0.77 SDDSC039 72.6 73.6 1 0.39 0.06 0.48 SDDSC039 78.9 83 4.1 0.39 0.46 1.12 SDDSC039 101.4 101.8 0.4 0.57 0.00 0.57 SDDSC039 166 166.8 0.8 0.34 0.01 0.36 SDDSC039 169.6 187 17.4 0.96 0.09 1.09 SDDSC039 194 207 13 10.00 2.48 13.92 SDDSC039 212 212.4 0.4 2.64 0.19 2.94 SDDSC039 296 296.8 0.8 0.11 2.88 4.66

0,1 g/t unterer Cutoff-Wert über maximal 3 m

Bohrung_ID von (m) bis (m) Breite (m) Au g/t Sb %. AuEq g/t SDDSC033 106.8 226.0 119.2 3.2 0.4 3.9

Tabelle 3: Alle in dieser Meldung gemeldeten Einzelergebnisse von SDDSC038/39 >0,1g/t AuEq.

Bohrung_ID von (m) bis (m) Breite (m) Au g/t Sb% SDDSC039 64.6 65.0 0.4 0.1 0.0 SDDSC039 65.0 66.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 67.0 68.4 1.4 0.2 0.0 SDDSC039 72.6 73.4 0.8 0.4 0.0 SDDSC039 73.4 73.6 0.2 0.5 0.2 SDDSC039 73.6 74.2 0.6 0.1 0.0 SDDSC039 74.2 75.0 0.8 0.1 0.0 SDDSC039 78.0 78.9 0.9 0.1 0.0 SDDSC039 78.9 79.3 0.4 1.4 3.8 SDDSC039 79.3 80.0 0.7 0.9 0.5 SDDSC039 80.0 81.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 82.0 83.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC039 83.0 84.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC039 86.6 87.4 0.8 0.1 0.0 SDDSC039 87.4 88.3 0.9 0.2 0.0 SDDSC039 88.3 89.0 0.7 0.2 0.0 SDDSC039 89.0 90.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC039 90.0 91.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 91.0 91.7 0.7 0.1 0.0 SDDSC039 91.7 92.7 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 101.4 101.8 0.4 0.6 0.0 SDDSC039 119.2 120.0 0.8 0.1 0.0 SDDSC039 120.0 121.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 135.5 136.3 0.8 0.2 0.0 SDDSC039 136.3 137.1 0.8 0.2 0.0 SDDSC039 137.1 137.6 0.5 0.3 0.0 SDDSC039 138.7 139.7 1.0 0.2 0.0 SDDSC039 145.7 146.0 0.3 0.0 0.1 SDDSC039 157.0 157.9 0.9 0.2 0.0 SDDSC039 157.9 158.9 0.9 0.1 0.0 SDDSC039 166.0 166.8 0.8 0.3 0.0 SDDSC039 166.8 167.2 0.4 0.2 0.0 SDDSC039 169.6 171.0 1.4 0.4 0.0 SDDSC039 171.0 172.0 1.0 0.5 0.0 SDDSC039 172.0 173.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 173.0 174.0 1.0 2.3 1.0 SDDSC039 174.0 174.4 0.4 0.1 0.0 SDDSC039 174.4 174.7 0.3 1.1 0.0 SDDSC039 174.7 175.1 0.4 0.8 0.0 SDDSC039 175.1 176.0 0.9 1.9 0.2 SDDSC039 176.0 177.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC039 177.0 177.7 0.7 0.1 0.0 SDDSC039 177.7 178.0 0.3 0.3 0.0 SDDSC039 178.0 179.0 1.0 0.4 0.0 SDDSC039 180.0 180.8 0.8 0.1 0.0 SDDSC039 180.8 181.0 0.3 2.3 0.6 SDDSC039 181.0 181.8 0.8 0.8 0.0 SDDSC039 181.8 183.0 1.3 2.6 0.1 SDDSC039 183.0 184.0 1.0 3.5 0.0 SDDSC039 184.0 185.0 1.0 0.6 0.0 SDDSC039 186.0 187.0 1.0 1.4 0.0 SDDSC039 194.0 194.8 0.8 0.9 0.1 SDDSC039 194.8 195.1 0.3 2.2 3.0 SDDSC039 195.1 196.0 0.9 0.5 0.0 SDDSC039 196.0 197.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC039 197.0 197.6 0.6 1.1 0.6 SDDSC039 197.6 198.0 0.4 21.2 3.5 SDDSC039 198.0 198.6 0.6 18.7 1.7 SDDSC039 198.6 199.3 0.8 1.2 0.1 SDDSC039 199.3 200.0 0.7 14.8 5.7 SDDSC039 200.0 200.8 0.8 15.0 4.1 SDDSC039 200.8 201.1 0.3 3.0 0.1 SDDSC039 201.1 202.0 0.9 2.3 0.1 SDDSC039 202.0 202.7 0.7 84.0 13.8 SDDSC039 202.7 203.4 0.7 2.7 0.2 SDDSC039 203.4 203.9 0.4 42.9 25.1 SDDSC039 203.9 204.6 0.8 2.0 0.2 SDDSC039 204.6 205.6 1.0 0.7 0.0 SDDSC039 205.6 206.0 0.4 0.9 0.0 SDDSC039 206.0 207.0 1.0 0.4 0.0 SDDSC039 207.0 208.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC039 211.4 212.0 0.6 0.1 0.0 SDDSC039 212.0 212.4 0.4 2.6 0.2 SDDSC039 212.4 213.0 0.6 0.2 0.0 SDDSC039 223.9 224.4 0.5 0.1 0.0 SDDSC039 278.1 279.0 0.9 0.1 0.0 SDDSC039 296.0 296.8 0.8 0.1 2.9 SDDSC039 299.0 299.6 0.6 0.1 0.1 SDDSC038 16.0 17.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 17.0 18.0 1.0 0.7 0.0 SDDSC038 24.0 25.0 1.0 1.7 0.0 SDDSC038 25.0 25.6 0.6 0.8 0.0 SDDSC038 36.0 37.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 51.8 52.3 0.5 0.8 0.1 SDDSC038 52.3 52.8 0.5 1.6 0.8 SDDSC038 52.8 53.9 1.1 2.1 0.1 SDDSC038 55.0 56.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC038 82.0 83.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC038 92.0 92.9 0.9 0.4 0.0 SDDSC038 92.9 93.7 0.8 0.7 0.0 SDDSC038 93.7 94.7 1.0 0.4 0.0 SDDSC038 94.7 95.7 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 95.7 96.3 0.6 0.8 0.0 SDDSC038 96.3 97.0 0.7 3.0 0.0 SDDSC038 97.0 98.0 1.0 3.9 0.4 SDDSC038 98.0 98.5 0.5 0.9 0.1 SDDSC038 98.5 99.3 0.8 0.3 13.3 SDDSC038 99.3 100.0 0.7 0.0 0.1 SDDSC038 101.0 101.7 0.7 0.2 0.0 SDDSC038 101.7 102.3 0.6 0.1 7.7 SDDSC038 102.3 103.0 0.7 0.0 3.5 SDDSC038 104.0 105.0 1.0 0.9 0.1 SDDSC038 105.0 106.0 1.0 1.1 0.4 SDDSC038 106.0 107.0 1.0 1.6 0.8 SDDSC038 107.0 107.8 0.8 0.5 0.7 SDDSC038 107.8 108.7 0.9 1.7 0.3 SDDSC038 108.7 109.6 0.9 1.4 0.0 SDDSC038 109.6 110.6 1.0 0.1 0.0 SDDSC038 110.6 111.6 1.0 0.1 0.0 SDDSC038 113.6 113.9 0.3 0.1 0.0 SDDSC038 113.9 114.8 0.9 0.5 0.0 SDDSC038 114.8 115.7 0.9 0.7 0.0 SDDSC038 115.7 116.7 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 116.7 117.4 0.7 0.9 0.0 SDDSC038 117.4 118.0 0.6 0.1 0.0 SDDSC038 118.0 118.7 0.7 0.1 0.0 SDDSC038 120.7 122.0 1.3 0.6 0.0 SDDSC038 122.0 123.0 1.0 0.1 0.0 SDDSC038 123.0 124.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC038 126.0 127.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC038 130.0 131.0 1.0 2.3 0.0 SDDSC038 141.0 142.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC038 142.0 142.4 0.4 0.1 0.0 SDDSC038 142.4 142.7 0.3 3.6 15.5 SDDSC038 142.7 143.0 0.3 0.6 0.1 SDDSC038 143.9 144.7 0.8 0.2 0.0 SDDSC038 144.7 145.3 0.6 0.3 0.0 SDDSC038 145.3 146.0 0.7 0.1 0.0 SDDSC038 147.0 148.0 1.0 0.4 0.1 SDDSC038 148.0 148.3 0.3 11.4 4.0 SDDSC038 148.3 148.8 0.5 0.2 0.6 SDDSC038 148.8 149.6 0.8 0.1 0.7 SDDSC038 149.6 150.1 0.5 18.5 0.4 SDDSC038 150.1 150.6 0.5 16.7 7.5 SDDSC038 150.6 151.1 0.5 24.6 3.3 SDDSC038 151.1 151.5 0.4 5.6 1.2 SDDSC038 151.5 151.9 0.4 2.2 1.2 SDDSC038 151.9 152.3 0.4 4.7 1.5 SDDSC038 152.3 152.8 0.5 2.4 0.2 SDDSC038 152.8 153.6 0.8 0.2 0.0 SDDSC038 154.3 155.0 0.7 0.2 0.0 SDDSC038 155.0 155.8 0.8 0.2 0.0 SDDSC038 155.8 156.3 0.5 0.1 0.0 SDDSC038 170.9 171.6 0.7 0.1 0.0 SDDSC038 171.6 172.5 0.9 1.0 0.0 SDDSC038 172.9 173.3 0.4 0.2 0.0 SDDSC038 195.8 196.2 0.4 19.6 0.7 SDDSC038 196.2 197.2 1.0 9.6 0.0 SDDSC038 197.2 198.0 0.8 0.1 0.0 SDDSC038 209.2 210.2 1.0 0.0 0.2 SDDSC038 212.1 212.7 0.6 2.0 0.2 SDDSC038 214.5 214.9 0.4 0.2 0.0 SDDSC038 214.9 215.8 0.9 0.2 0.0 SDDSC038 215.8 216.5 0.7 1.1 0.0 SDDSC038 216.5 216.8 0.3 0.6 0.4 SDDSC038 216.8 217.8 1.0 0.4 0.0 SDDSC038 217.8 218.4 0.6 1.7 3.0 SDDSC038 219.0 220.2 1.2 0.3 0.0 SDDSC038 221.0 221.6 0.6 0.7 0.0 SDDSC038 221.6 222.6 1.0 0.4 0.3 SDDSC038 223.0 224.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 224.0 224.3 0.3 0.3 0.0 SDDSC038 224.3 224.6 0.3 0.1 0.0 SDDSC038 224.6 225.1 0.5 2.4 0.7 SDDSC038 226.5 227.1 0.6 0.4 0.0 SDDSC038 227.1 227.9 0.8 1.5 0.0 SDDSC038 228.4 228.6 0.2 2.6 0.0 SDDSC038 228.6 228.9 0.3 1.7 0.0 SDDSC038 229.7 230.0 0.3 0.8 0.0 SDDSC038 232.0 233.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 233.0 234.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 234.0 235.0 1.0 0.9 0.3 SDDSC038 235.0 235.5 0.5 7.7 2.7 SDDSC038 235.5 236.0 0.5 7.4 2.3 SDDSC038 236.0 236.3 0.3 1.1 0.2 SDDSC038 236.3 236.9 0.6 2.9 3.0 SDDSC038 236.9 238.0 1.1 1.0 0.9 SDDSC038 238.0 238.2 0.2 8.2 1.2 SDDSC038 238.2 239.1 0.9 1.3 0.0 SDDSC038 239.1 240.0 0.9 0.7 0.0 SDDSC038 240.0 240.6 0.6 0.2 0.0 SDDSC038 240.6 240.9 0.3 3.0 1.8 SDDSC038 240.9 242.0 1.1 0.8 0.2 SDDSC038 242.0 242.3 0.3 1.8 0.9 SDDSC038 242.3 242.9 0.6 0.6 0.0 SDDSC038 242.9 243.5 0.6 0.4 0.0 SDDSC038 243.5 244.0 0.5 0.1 0.0 SDDSC038 244.0 244.9 0.9 0.2 0.0 SDDSC038 287.0 288.0 1.0 0.3 0.0 SDDSC038 294.7 295.1 0.4 0.3 0.0 SDDSC038 305.5 306.3 0.8 0.0 1.0 SDDSC038 306.3 306.9 0.6 0.9 17.4 SDDSC038 306.9 307.8 0.9 0.1 0.5 SDDSC038 307.8 308.7 0.9 0.2 0.0 SDDSC038 323.0 323.7 0.7 0.2 0.0 SDDSC038 323.7 323.9 0.2 0.1 0.0 SDDSC038 323.9 324.8 0.9 0.2 0.0 SDDSC038 324.8 325.6 0.8 0.1 0.0 SDDSC038 379.0 380.0 1.0 0.2 0.0 SDDSC038 380.0 381.0 1.0 0.7 0.1 SDDSC038 381.0 382.0 1.0 0.7 0.0 SDDSC038 382.0 383.0 1.0 0.3 0.0

