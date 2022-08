Curaleaf gibt Mehrheitsbeteiligung bekannt und schließt strategische Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Four 20 Pharma, einem vollständig EU-GMP- und GDP-lizenzierten Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis

WAKEFIELD, Massachusetts, 10. August 2022 /PRNewswire/ -- Curaleaf Holdings, Inc. (CSE: CURA) (OTCQX: CURLF) („Curaleaf" oder das „Unternehmen"), ein führender US-amerikanischer Anbieter von Cannabis-Konsumgütern, hat heute bekannt gegeben, dass Curaleaf International Holdings Limited, die europäische Holdinggesellschaft des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 55%igen Beteiligung an der Four 20 Pharma GmbH unterzeichnet hat, einem vollständig EU-GMP- und GDP-lizenzierten deutschen Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis mit eigener Produktlinie.

Die einzigartige Partnerschaft schafft einen strategischen Weg für Curaleaf, innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der Anwendung bei Erwachsenen in Deutschland die vollständige Kontrolle über Four 20 Pharma zu erwerben, und stellt die Abstimmung zwischen Curaleaf und der derzeitigen Geschäftsführung von Four 20 Pharma sicher, um schnell ein erstklassiges deutsches Unternehmen und eine starke Plattform für den späteren deutschen Markt für Erwachsene aufzubauen. Deutschland stellt derzeit den größten medizinischen Cannabismarkt in Europa dar, mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von über 200 Millionen Euro im Jahr 2022, der bis Ende 2024 auf fast eine Milliarde Euro anwachsen soll. Die Legalisierung für den Gebrauch durch Erwachsene soll Ende 2023 oder Anfang 2024 beginnen.

Four 20 Pharma gehört mit einem Marktanteil von mehr als 10 % zu den größten Cannabisbetreibern in Deutschland. Von Anfang an hat sich Four 20 Pharma darauf konzentriert, hochwertige Blumen auf den Markt zu bringen.

Boris Jordan, Vorstandsvorsitzender von Curaleaf, erklärte: „Durch die Partnerschaft mit Four 20 Pharma wird das europäische Geschäft von Curaleaf sofort zusätzliche wichtige Masse gewinnen und in einer hervorragenden Position sein, um von den sich beschleunigenden Trends im europäischen Cannabismarkt zu profitieren. Die Chancen in Europa sollten nicht unterschätzt werden, und Curaleaf unterscheidet sich durch unsere bereits bedeutende Präsenz als größtes und am meisten lizenziertes Cannabisunternehmen in Europa auf einzigartige Weise von anderen MSOs in den USA. Mit Anbaubetrieben in Portugal, Produktionsstätten in Spanien und Großbritannien und schnell wachsenden Patientenzahlen in ganz Europa, insbesondere in Großbritannien, bedient Curaleaf das gesamte Ökosystem für legales Cannabis und ist auch bereit, von der Möglichkeit des Gebrauchs durch Erwachsene zu profitieren, sobald die Regulierung beginnt. Diese strategische Transaktion unterstreicht unseren Anspruch, der Hauptakteur auf dem europäischen Markt und das weltweit führende Cannabisunternehmen zu sein."