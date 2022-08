MIAMI'S FUN WINE COMPANY UND CHRISTINA AGUILERA VERKÜNDEN EXPANSIONSPLÄNE INNERHALB DER ERSTEN MONATE NACH DER MARKTEINFÜHRUNG DES SCHAUMWEINS

Unternehmen kündigt 10.000.000 $ Kapitalerhöhung und erstes Metaverse-Portal seiner Art an

MIAMI, 10. August 2022 /PRNewswire/ -- The Fun Wine Company gibt heute bekannt, dass sie ein Angebot von Stammaktien startet, um die globale Expansion ihrer einzigartigen und erfrischend köstlichen, aromatisierten 5,5% ABV-Schaumwein-Cocktails zu finanzieren. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 10.000.000 $ durch Privatplatzierungen von Aktien und Wandelschuldverschreibungen bei Private-Equity-Investoren aufgenommen. Jetzt sammelt das Unternehmen weitere 10.000.000 $ mit 2.500.000 Stammaktien zu 4,00 $ pro Aktie in parallelen Angeboten: eine in den USA, die sich ausschließlich an zugelassene Anleger richtet, die andere in Übersee, die sich an Nicht-US-Anleger richtet. Um zu investieren, besuchen Sie bitte https://www.manhattanstreetcapital.com/fun-wine .