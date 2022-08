Tbay veranstaltete erfolgreich das erste globale Seminar zur Sicherheit von Geschenkkartentransaktionen

Singapur (ots/PRNewswire) - Vor kurzem wurde das erste globale Seminar zur

Sicherheit von Geschenkkartentransaktionen erfolgreich abgehalten. Als einer der

führenden Organisatoren der Branche lud Tbay Gloria, eine bekannte Akteurin in

der Branche, dazu ein, gemeinsam mit ihr eine ausführliche Diskussion über den

Sicherheitsstatus bei globalen Geschenkkartentransaktionen" zu führen.



Gloria sagte: "Ein Viertel aller weltweiten Käufe von Geschenkkarten scheitert.

Fast jeder Nutzer, der eine Geschenkkarte verkauft, hat schon Erfahrungen mit

Geschenkkartenbetrug gemacht, kann aber nichts dagegen tun.





Warum ist der Betrug bei Geschenkkartentransaktionen so weit verbreitet? Beimderzeitigen Transaktionsmechanismus muss eine Geschenkkarte mindestens 3-5Personen durchlaufen, vom Verkäufer zum Endverbraucher zu gelangen, und jedervon ihnen hat die Möglichkeit, die Karte zu stehlen. Um dieses Problem zubekämpfen, hat Tbay Maßnahmen ergriffen, die sichere Verwendung vonGeschenkkarten gewährleisten.Erstens stellt Tbay extrem hohe Anforderungen an die Anbieter vonGeschenkkarten. Zusätzlich zu einer Anzahlung von 10.000 USD wird eine strengeQualifikationsprüfung durchgeführt. Außerdem wird eine exklusiveKooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die für diese Anbieter festgelegtenSchwellenwerte zu gewährleisten.Zweitens werden Anbieter, deren Servicequalität nicht dem Standard entsprichtoder deren Service von Kunden beanstandet wird, geahndet und öffentlich gemacht.Sobald festgestellt wird, dass es sich um einen Geschenkkartenbetrug handelt,wird das Konto des Verkäufers dauerhaft gesperrt.Außerdem müssen die Verkäufer von Tbay die Transaktionen in einer360°-Überwachungsumgebung durchführen, so dass für jede Transaktion oderStreitigkeit Screenshots und Videos zur Verfügung gestellt werden können. Durchdieses Überwachungssystem ist die Zahl der Streitfälle bei Transaktionen um 50 %zurückgegangen.Schließlich wird Tbay in naher Zukunft eine Selbstbedienungsfunktion fürTransaktionen einführen. In diesem Modus können die Kartenverkäufer das Guthabender Geschenkkarten selbst überprüfen, was das übliche Problem der Branche lösendürfte.Eric Jin, CEO von Tbay, sagte, dass es sowohl den Interessen der Nutzer als auchder Plattform schadet, wenn die Verkäufer mit den Geschenkkarten Betrug begehen.Tbay hat strenge und systematische Regeln zur Überwachung der Verkäufer auf derPlattform. Sie schaffen sichere und faire Handelsbedingungen für jeden Kunden.Daher wählen sie Tbay für den Verkauf von Geschenkkarten.Tbay hat seit seinem Start vor 2 Jahren das Vertrauen von 200.000 Nutzerngewonnen. Das Unternehmen unterstützt Transaktionen für über 30 Arten vonGeschenkkarten und Zahlungen direkt in Naira und bietet seinen Nutzern stetssichere, schnelle und hochwertige Dienstleistungen.