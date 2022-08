Die 49. CIFF Guangzhou präsentiert 50 Millionen Besuchern online und offline die gesamte Möbel-Lieferkette

Das Engagement aller Beteiligten – gleichermaßen Aussteller, Besucher und Organisatoren – sorgte für den sicheren und erfolgreichen Abschluss einer hervorragenden Ausgabe der CIFF Guangzhou, die von nun an als integrierte Online-Offline-Messe weitergeführt wird und die Plattform vom 19. bis 21. und 28. bis 31. März wieder nach Guangzhou bringen wird, um den Ideenaustausch und die Kooperation in Unternehmen zu fördern.

Auf der Möbelmesse, die vom 17. bis 20. Juli stattfand , präsentierten große Unternehmen, darunter 70 Designmarken, die in den letzten fünf Jahren nicht an der CIFF teilgenommen hatten, neue Produkte und originelle Lösungen mit besonderem Augenmerk auf den heimischen Markt und stellten zum ersten Mal den Bereich Homestay vor.

GUANGZHOU, China, 11. August 2022 /PRNewswire/ -- Die 49. China International Furniture Fair (Guangzhou) („CIFF Guangzhou"), die in zwei Phasen die gesamte industrielle Kette präsentierte, schloss am 29. Juli in Guangzhou ihre Tore, An der Veranstaltung nahmen 139.574 Fachbesucher teil, zusätzlich zu den 50,109 Millionen Besuchern der Online-Ausstellung.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer