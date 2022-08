NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Lindners Entlastungspaket:

"Dass die 'starken Schultern' in Deutschland mehr tragen müssten als die schwachen, wie Sozialverbände gerne fordern, ist schon längst Realität. Die 10 Prozent mit den höchsten Einkommen zahlen fast die Hälfte dessen, was der Staat an Einkommensteuer annimmt. Doch die besagten starken Schultern ordnet das Steuerrecht schon der Mittelschicht zu. Weil diese den Spitzensteuersatz bezahlen muss, der aber - nicht nur rhetorisch - für wirkliche Spitzeneinkommen gelten sollte. Lindners Vorschläge sorgen wenigstens für etwas Entlastung."/DP/jha