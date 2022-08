Siemens droht erster Quartalsverlust seit 2010

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eigentlich laufen die Geschäfte bei Siemens solide, doch wegen einer Milliarden-Abschreibung auf die Minderheitsbeteiligung an der ehemaligen Energietechniksparte Siemens Energy droht der erste Quartalsverlust seit der Finanzkrise. Nachdem die Münchner selbst die Corona-Krise in "schwarzen Zahlen" gemeistert haben, könnte nun die Abschreibung auf die Anteile an Siemens Energy unter dem Strich für ein Minus sorgen.

An diesem Donnerstagmorgen (07.00 Uhr) legt der Traditionskonzern Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von April bis Juni vor. Das letzte Quartal, das Siemens in "roten Zahlen" beendete, war einem Sprecher zufolge das vierte des Geschäftsjahres 2010 - damals als Folge der Finanzkrise.