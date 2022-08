Asante meldet Abschluss des Erwerbs der Goldmine Chirano in Ghana

Vancouver, British Columbia, 10. August 2022 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE: ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 25. April 2022 gemäß einer Aktienkaufvereinbarung vom 24. April 2022 in der zuletzt geltenden Fassung (die „Kaufvereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, KG Africa B.V. (der „Verkäufer“), einer indirekten Tochtergesellschaft von Kinross Gold Corporation („Kinross“), und Kinross den Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Red Back Mining Pty Ltd abgeschlossen hat, die eine Beteiligung von 90 % an der Goldmine Chirano („Chirano“) hält (der „Chirano-Erwerb“). Die Regierung von Ghana hält weiterhin eine erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung („Carried Interest“) von 10 % an Chirano.

Die gesamte Gegenleistung für den Chirano-Erwerb beträgt ca. US $ 225 Millionen, jedoch vorbehaltlich bestimmter Anpassungen nach Abschluss der Transaktion. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Chirano-Erwerbs („Abschluss“) wurde die Kaufvereinbarung dahingehend abgeändert, dass unter anderem die von Asante bei Abschluss zahlbare Bargegenleistung reduziert wurde. Infolge dieser Änderung leistete das Unternehmen eine Zahlung von US $ 60 Millionen in bar an den Verkäufer und gab 34.962.584 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) an Kinross aus, wobei die Stammaktien einen Gesamtwert von ca. US $ 36,2 Millionen hatten, basierend auf einem Kurs von CAD $ 1,335 pro Stammaktie, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an den 30 Handelstagen bis zum 9. August 2022 entspricht. Der Verkäufer erhält außerdem eine spätere Gegenleistung in Höhe von ca. US $ 128,8 Millionen in bar, von welchen (i) US $ 55 Millionen innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss zahlbar sind, (ii) ca. US $ 36,9 Millionen spätestens bis zum ersten Jahrestag des Abschlusses zahlbar sind, und (iii) ca. US $ 36,9 Millionen bis spätestens zum zweiten Jahrestag des Abschlusses zahlbar sind. Kinross hat sich bereiterklärt, seine Stammaktien, die auf nicht verwässerter Basis einer Beteiligung von 9,9 % an Asante entsprechen, nach Abschluss mindestens 12 Monate zu halten.