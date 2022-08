Liminal BioSciences meldet Finanzergebnisse und Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2022

Laval, Qc und Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



- 55,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten zum 30. Juni

2022

- Abbruch der Entwicklung von Fezagepras

- Nettoverlust aus fortgeführten Vorgängen in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar

in dem am 30. Juni 2022 beendeten Quartal gegenüber 12,6 Millionen US-Dollar

in dem am 30. Juni 2021 beendeten Quartal



Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das

"Unternehmen") gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal bis zum

30. Juni 2022 bekannt.