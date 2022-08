ProSiebenSat.1 wächst weiter trotz schwierigen Marktumfelds und erzielt erstmals in einem 1. Halbjahr einen Umsatz über 2 Mrd Euro Unterföhring (ots) -



- Hohes Vorjahresniveau bestätigt: Konzern setzt Umsatzwachstum auch in schwierigem Marktumfeld mit einem Plus von 1 Prozent auf 1.055 Mio Euro fort, adjusted EBITDA mit 166 Mio Euro stabil auf Vorjahresniveau - Diversifikation erfolgreich: Umsatzwachstum getragen durch Entertainment mit plus 2 Prozent und Commerce & Ventures mit plus 10 Prozent (organisch1) - Portfolio noch synergetischer: Weitere Portfoliooptimierung des Konzerns durch den Verkauf des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios und damit kontinuierliche Fokussierung des Programms auf lokale, relevante und Live-Inhalte

- Programmstrategie konsequent: Mit diesem Lokal-Fokus bestätigt die ProSiebenSat.1-Senderfamilie ihre Rolle als Marktführer in Deutschland und in der DACH-Region

- Cashflow-Management effektiv: Verschuldungsgrad durch konsequentes Liquiditätsmanagement auf 2,3x gesenkt, adjusted Operating Free Cashflow erhöht sich um 26 Prozent auf 109 Mio Euro

- Gesamtjahresausblick: Aktualisierung der Jahresprognose nach Verkauf des US-Geschäfts der Red Arrow Studios und vor dem Hintergrund aktueller Werbemarkterwartungen in der DACH-Region



Unterföhring, 11. August 2022. Nach einem guten Jahresstart ist die ProSiebenSat.1 Group im zweiten Quartal 2022 weiter gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 1 Prozent auf 1.055 Mio Euro (Vorjahr: 1.048 Mio Euro), das adjusted EBITDA lag mit 166 Mio Euro stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 166 Mio Euro). Angesichts eines starken Vorjahresquartals, das in den Frühlings- und Sommermonaten 2021 von Aufholeffekten aufgrund der COVID-19-Pandemie profitiert hatte, sowie des aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds infolge des Russland-/Ukraine-Krieges unterstreicht dies erneut die erfolgreiche Strategie des Konzerns.



Auch auf Halbjahressicht bestätigt die ProSiebenSat.1 Group ihr hohes Vorjahresniveau: In den Monaten Januar bis Juni 2022 verzeichnete der Konzern mit 2.009 Mio Euro ein Umsatzplus von 1 Prozent (Vorjahr: 1.986 Mio Euro). Organisch1, also währungsbereinigt und ohne die Umsatzbeiträge der 2021 veräußerten Portfoliounternehmen wie Gravitas Ventures, Amorelie und moebel.de, erhöhte sich der ProSiebenSat.1-Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2022 um 2 Prozent.