(PLX AI) – Medios half year revenue EUR 792.2 million vs. estimate EUR 789 million.half year EBITDA EUR 28.5 million vs. estimate EUR 28 millionOutlook FY revenue at upper end of range EUR 1,450-1,600 million

Medios H1 Revenue Tops Estimates; Sees Outlook at Upper End of Range

