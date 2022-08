New Work profitiert von Arbeitskräftemangel - erwartet 2022 mehr Umsatz

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Xing-Mutter New Work blickt etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Es werde nun ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich angestrebt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg bei der Vorlage seiner Halbjahreszahlen mit. Zuvor war das Management von einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

New Work profitiert vom Fachkräftemangel und der Jobsuche im Internet und konnte seinen um einmalige Effekte bereinigten Umsatz (pro-forma Umsatz) bis Ende Juni um 12 Prozent auf 152,6 Millionen Euro steigern. Als ebenso bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (pro-forma Ebitda) blieben allerdings mit 53,5 Millionen Euro nur zwei Prozent mehr. Grund waren die im ersten Halbjahr 2021 geringeren Ausgaben für Marketing und Reisen./lew/jha/

Die New Work Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,64 % auf 140,9EUR erreicht.