First Tin Plc beginnt mit Tiefbohrungen bei Tellerhäuser

Die Bohrungen werden aus fünf Hauptbohrlöchern bestehen, die jeweils bis zu fünf „Tochterbohrlöcher“ aufweisen. Die Tochterbohrlöcher werden stark vom mittleren Hauptbohrloch abweichen, um die tiefere, hochgradige Dreiberg-Zinnmineralisierung in einem nominellen Abstand von 50 m x 50 m um die Hauptbohrlöcher herum zu durchschneiden. Die Ablenkungstechnik wurde aufgrund ihrer Kosteneffizienz gewählt, da die oberen 800 m aus Wirtsgestein bestehen. Die Abweichung von der Hauptbohrung wird oberhalb der mineralisierten Zone liegen. Das Programm wird insgesamt etwa sechs Monate in Anspruch nehmen, wobei die ersten Untersuchungsergebnisse für das vierte Quartal 2022 erwartet werden.

11. August 2022. First Tin Plc ("First Tin" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, startet ein vollständig finanziertes Diamantbohrprogramm auf ihrer Vorzeige-Zinnlagerstätte Tellerhäuser in Deutschland. Dies ist ein wichtiger Arbeitsschritt, der sich auf die Erweiterung der hochgradigen Zinnmineralisierung zu den bereits angezeigten Ressourcen des Projekts konzentriert.

