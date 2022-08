Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,07 Prozent auf 156,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,88 Prozent.

Die Aussicht auf einen freundlichen Handelsauftakt am Frankfurter Aktienmarkt dämpfte am Morgen die Nachfrage nach den vergleichsweise sicheren deutschen Bundesanleihen. Ein zuletzt unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA und gedämpfte Erwartungen an künftige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hätten riskantere Anlagen am Morgen gestützt, hieß es in einem Kommentar von Anleiheexperten der Dekabank.