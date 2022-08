BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,90 Euro belassen. Die bereinigten Ergebnisse des Versicherers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum der Prämien habe sich beschleunigt./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,45 % auf 35,92EUR erreicht.