Wirtschaft Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland EU-weit am niedrigsten

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland ist im Jahr 2021 wie auch in den Vorjahren das Land mit der niedrigsten Jugenderwerbslosigkeit in der EU gewesen. Im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten war die Erwerbslosenquote unter den 15- bis 24-Jährigen mehr als doppelt so hoch (16,6 Prozent) wie hierzulande, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



In Griechenland (35,5 Prozent) und Spanien (34,8 Prozent) war 2021 mehr als ein Drittel der Erwerbspersonen zwischen 15 und 24 Jahren erwerbslos. In Deutschland lag die Erwerbslosenquote der Jugendlichen 2021 bei 6,9 Prozent. 15 Jahre zuvor war sie noch doppelt so hoch (13,8 Prozent), seitdem ist sie fast kontinuierlich gesunken.