Am Mittwoch hatte der DAX einen leichteren Start und damit den Bruch des Aufwärtstrends technisch fortgesetzt. Wir erreichten den nächsten 100er-Support also direkt in der Vorbörse um 13.500 und liefen in Richtung der größeren Unterstützung zur 13.400. Dies war in der gestrigen Morgenanalyse zu entnehmen (Rückblick):

Genau an diese Schwelle kam der DAX mit einem Tagestief bei 13.455 Punkten, bevor er wieder nach oben drehte. Einmal mehr dynamisch und zu meinem Erstaunen nicht nur bis zum Gap-close des Dienstags, sondern auch gleich darüber hinaus.

Damit honorierte der Indexe die ersten Daten des Tages, die Verbraucherpreis aus Deutschland. Dort war die Teuerung etwas zurückgekommen. Wir notieren nun mit einer Inflation im Juli von 7,5 Prozent unter dem Niveau vom Juni. Erneut waren die Treiber dabei im Bereich der Energie und Nahrungsmittel zu finden.

Bis zum Mittag setzte sich dieser Impuls fort und war daher positiv in Richtung der US-Daten zu den Verbraucherpreisen ausgerichtet. Genau um 14.30 Uhr standen diese wichtigen Daten auf der Agenda. Sie geben ein Spiegelbild der Inflation seitens der US-Verbraucher ab und stellen eine wichtigste Basis für die Entscheidung der US-Notenbank dar. Das Warten hatte sich aus Sicht der meisten Anleger gelohnt denn die US-Jahresteuerungsrate wurde mit 8,5 Prozent im Juli unter den Erwartungen von 8,7 Prozent vermeldet. Damit ist der Juni-Wert von 9,1 Prozent nicht weiter übertroffen worden. Er war das höchste Niveau seit 40 Jahren und damit der Trigger für die aktuelle Politik der US-Notenbank.

Erleichterung machte sich an den US-Märkten breit und zog auch gleich den DAX noch eine Stufe weiter nach oben:

Erste Zweifel zum Handelsstart in den USA, vor allem wegen der großen Kurslücken, zerstreuten sich jedoch. Der positive Start an der Wall Street konnte sich halten und ausbauen. Damit erreicht der DAX sogar 13.715 Punkte und schlosse auf Höhe des Wochenstarts mit einem Plus von mehr als einem Prozent. Alle Verluste vom Dienstag waren damit wieder aufgeholt.

Den Trendtag zeigt das Bild der Börse Frankfurt sehr gut auf, bei dem vor allem nun wieder Konsumtitel gefragt waren:

Man kann im Nachgang sagen, dass der Bruch des Aufwärtstrend am Dienstag einige Punkte generierte, aber dann auch kein Garant für eine komplette Trendumkehr war:

Daher passe ich diese Linie für heute an:

Wir sind bereits im Ausblick auf den Donnerstag.

DAX-Ideen zum Donnerstag

Nachbörslich gab es nach dem starken US-Handelstag weiteren Grund zum Feiern. Walt Disney meldete sehr solide Zahlen, wächst im Freizeitparkbereich weiter und hat nun im Streamingsektor sogar Netflix überholt. Die Aktien zogen in der Nachbörse nach einem starken Tag an:

Damit konnte auch der Endloskontrakt das Momentum ab den gestrigen US-Daten halten und sich weiter nach oben schrauben:

Übergeordnet stehen damit die bereits sehr nah an den Monatshochs um 13.800 Punkte, die ich als Ziel für die weitere Bewegung nun sehe:

Das GAP zu gestern dürfen wir aber auch nicht vergessen!

Termine für Donnerstag den 11.08.2022

Dabei sind folgende Unternehmen an der Wall Street wichtig:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es natürlich auch heute wieder. Der Kalender ist sogar etwas mehr gefüllt als zum Wochenstart.

Nach den Verbraucherpreisen stehen heute die Erzeugerpreise an. Für die gesamte Kette der Unternehmenskalkulation also der wichtigste Punkt.

Parallel werden 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Alle Termine des Tages sind in dieser Liste mit Prognosen vermerkt:

