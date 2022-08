EcoFlow nimmt an der IFA 2022 teil und stellt die neue tragbare Powerstation DELTA 2 vor

BERLIN, 11. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein Unternehmen für innovative Energielösungen, gab heute bekannt, dass es an der IFA 2022 teilnehmen wird, die vom 2. bis 6. September in Berlin stattfindet. Auf der Fachmesse wird das Unternehmen seinen neuesten Durchbruch bei den tragbaren Powerstationen für Familien vorstellen: das EcoFlow DELTA 2.

„Es gibt keine bessere Plattform als Europas größte Messe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, um unsere nächste Generation von tragbaren Kraftwerken vorzustellen", so Ryan Xing, Regional Head of Europe bei EcoFlow. „Wir haben hohe Erwartungen an das neue Produkt, da es in der Branche neue Maßstäbe setzen wird. Die Vorstellung des DELTA 2 auf der IFA 2022 ist ein wichtiger Schritt für unsere Expansion auf dem europäischen Markt und steht für unser Engagement, den europäischen Verbrauchern praktische, umweltfreundliche Energielösungen anzubieten."

Laut einer aktuellen Studie von Allied Market Research entfiel im Jahr 2020 ein Drittel des Weltmarktes für erneuerbare Energien auf Europa, und voraussichtlich wird der europäische Markt hierfür von 2021 bis 2030 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,4 Prozent wachsen. In den letzten Jahren hat EcoFlow eine führende Position auf dem europäischen Markt eingenommen, auf dem die Verbraucher eine außergewöhnliche Begeisterung für nachhaltige Stromversorgung und Lösungen für erneuerbare Energien gezeigt haben. Im Jahr 2022 ist der europäische Markt nach den USA der zweitgrößte Markt für EcoFlow. Während des Prime Day 2022 war EcoFlow die Nummer eins in Europa in der Kategorie der umweltfreundlichen Energielösungen.

„Der EcoFlow DELTA 2 ist unser nächster Schritt auf dem Weg, Familien und Einzelpersonen überall auf der Welt dabei zu helfen, sich von den Beschränkungen fester Stromnetze zu befreien. Auch deren Art und Weise, wie sie Strom erzeugen, speichern und nutzen, soll dadurch unabhängiger werden. EcoFlow wird mit der wachsenden Nachfrage des europäischen Marktes nach erneuerbaren Energien Schritt halten, indem wir weiterhin innovative und tragbare Stromversorgungslösungen entwickeln", so Xing.

Details zur Veranstaltung

Termine: 2. September bis 6. September 2022

Zeiten: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr GMT+2

Ort: Halle 3.2, Stand 108, Messe Berlin, Berlin, Deutschland

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen tragbaren Powerstations und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in über 100 Märkten das beruhigende Gefühl der Sicherheit vermittelt. Die Mission von EcoFlow ist es, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem das Unternehmen leise, leichtere und langlebigere erneuerbare Batterien herstellt. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von EcoFlow:

Deutschland: de.ecoflow.com

Vereinigtes Königreich: www.ecoflow.com/uk

Frankreich: fr.ecoflow.com

Andere europäische Länder: eu.ecoflow.com

Medienkontakt

Donna Ding

EcoFlow PR Manager, Europa

donna.ding@ecoflow.com

+86 18138401354